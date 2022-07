Am Mittwoch (20. Juli 2022) gegen 13.12 Uhr ist eine Kraftradfahrerin hinter einem Bus von Limbach in Richtung Sand am Main (Landkreis Haßberge) gefahren. Laut Polizei wollte der Bus kurz vor der Einfahrt zur Wallfahrtskirche nach links abbiegen, wobei das Heck des Buses nach rechts ausschwenkte.

Die Kraftradfahrerin, die gerade überholen wollte, konnte der Busfahrer nicht erkennen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Frau mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1800 Euro.