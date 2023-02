Nach einem Unfall am Mainufer im unterfränkischen Eltmann (Landkreis Haßberge) hält eine Frau Ausschau nach ihren Lebensrettern. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (8. Januar 2023) gegen 15.30 Uhr. Am Flussufer rutschte die Frau aus und fiel daraufhin in den Main. "Aus eigener Kraft wäre die Frau niemals wieder herausgekommen", hält die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt mit.

Glücklicherweise sei ein Ehepaar aus Hofheim der Verunglückten noch rechtzeitig zur Hilfe und konnte sie aus dem Fluss ziehen. Durch die selbstlose Tat sei der Dame das Leben gerettet worden. Die Frau ist nun seit Längerem auf der Suche nach den beiden Ersthelfern, um sich bei diesen für ihr Eingreifen zu bedanken. "Bislang hat sich leider niemand gemeldet", erklärt eine Mitarbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim am Montag (13. Februar 2023) gegenüber inFranken.de.

Eltmann: Verunglückte will ihren Rettern danken - Ehepaar aus Hofheim gesucht

Das Ehepaar aus Hofheim werde daher nach wie vor gebeten, sich unter der Telefonnummer 09523/9229-25 bei der Verwaltungsgemeinschaft zu melden. Die Verunglückte wolle ihren Rettern noch immer ihren Dank aussprechen.

"Solche Ereignisse zeigen wieder einmal, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein und in Notsituationen zu helfen", heißt es im Mitteilungsblatt. "Dies kann Leben retten!"

Ebenfalls interessant:"Wollen nichts Böses": Nach Klage gegen "Klima-Kleber"-Song - Dorfrocker geben Statement ab