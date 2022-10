Drei Jugendliche drangen am Donnerstagabend widerrechtlich in eine Wohnung ein und starteten einen Spieleabend auf einer Spielekonsole. Als die alarmierte Polizei anrückte, versuchten die Jugendlichen noch zu flüchten.

Sie waren dabei aber nicht schnell genug, denn sie konnten durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Dem Sachstand nach müssen sich die Teenager nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Zocker-Runde in fremder Wohnung - Jugendliche bekifft auf Einbrecher-Tour

Für einen eher ungewöhnlichen Einsatz der Polizei sorgten am Donnerstagabend drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Ein Nachbar hatte bemerkt, dass in einem Haus in der Straße "Vorstadt" Licht brannte, obwohl sich die Bewohner im Urlaub befinden. Der aufmerksame Anwohner alarmierte sofort die Polizei, die mit mehreren Streifen an den Tatort eilte. Vor Ort trafen die Beamten auf drei Teenager, die dem Sachstand nach gewaltsam in die Wohnung eingedrungen waren. "Sie hatten es sich - was für Einbrecher ja recht ungewöhnlich ist - vor einer Playstation gemütlich gemacht und hatten angefangen zu zocken", erläuterte ein Polizeisprecher den Tathergang.

Als die Jugendlichen bemerkten, dass aus Spiel ernst wird und sich die reale Polizei nähert, versuchten sie noch zu fliehen. Zwei Tatverdächtige konnten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden, ein Dritter im Zuge einer groß angelegten Fahndung, An dieser waren auch Einsatzkräfte der oberfränkischen Polizei beteiligt.

Die ersten Ermittlungen der Polizei Haßfurt ergaben, dass die Jugendlichen wohl nicht nur gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen waren, sondern auch erfolglos versucht hatten, in die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Da sie offenbar zusätzlich Marihuana konsumiert hatten, müssen sie sich neben versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl unter anderem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Aus der Region: Kinder geben Fahndung heraus: Playmobil-Pirat aus Kita gestohlen

Vorschaubild: © Sigmund/unsplash