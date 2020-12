"Gald id do", sagt der Sander und meint damit das, was den sparsamen Brger auszeichnet: Geld ist da. Frher in Sparbchern, Prmiensparbchern oder anderen Sparformen auf der Bank. Mit den Jahren der Globalisierung und der Niedrigzinspolitik stellt sich der wohlsituierte Landkreiseinwohner zunehmend vor der Frage, wo er sein Geld sicher anlegen knnte. Betongold? Fr jede Immobilie gilt: Soll sie spter das investierte Geld wieder zurckgeben, so braucht sie einen Vorzug, der mit drei Eigenschaften treffend beschrieben ist: die Lage, die Lage, die Lage.