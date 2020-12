Am späten Mittwochabend (16. Dezember 2020) hat die Polizei gegen 23.40 Uhr drei junge Männer am Bahnhof in Ebern angetroffen. Als Grund für ihre verspätete Heimkehr gaben sie an, dass sie auf Verwandtschaftsbesuch waren.

Da dies jedoch keinen triftigen Grund im Sinne der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung darstellt, zieht der Vorfall eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach sich, wie die Polizei berichtet.