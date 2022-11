Wasserrohrbruch mit erheblichen Folgen: Am frühen Samstagmorgen (29. Oktober 2022) bemerkte ein Passant in der Bahnhofstraße in Ebern, dass auf der Fahrbahndecke Wasser austrat und verständigte daraufhin die Polizei.

Als die Beamten das "Leck" vor Ort überprüften, kam heraus, dass an verschiedenen Stellen neben dem Asphalt massiv Wasser austrat. Dadurch standen der Hof sowie die Halle einer benachbarten Firma bereits unter Wasser. Der Bauhof Ebern wurde verständigt und versuchte das Wasser abzustellen.

Etliche Haushalte in Ebern wegen Rohrbruch ohne Wasser

"Die Lokalisierung gestaltete sich äußerst schwierig", berichtet die Polizeiinspektion Ebern am Dienstag (1. November) zum Vorfall. In der Zwischenzeit liefen bei der Polizei und dem Bauamt Anrufe aus dem gesamten Stadtgebiet ein, dass es in den Häusern kein Wasser mehr gäbe. Gegen 7 Uhr wurde der Schaden behoben und das Wasser lief wieder.

