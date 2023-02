Bei einer Anzeigeaufnahme am Montag, dem 6. Februar auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Ebern meldete ein 20-Jähriger, dass er am vergangenen Wochenende Opfer einer Körperverletzung geworden ist.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag in einer Diskothek. Dabei war der 20-Jährige von einem 29-jährigen Mann angesprochen worden, der fragte, ob er sich mit diesem prügeln wollen würde. Anschließend schlug der Ältere auf den Geschädigten ein, sodass dieser zu Boden ging. Am Boden liegend wurde er weiter mit Schlägen traktiert.

Körperverletzung angezeigt: 20-Jähriger verbringt Nacht im Krankenhaus

Der Geschädigte erlitt dabei diverse Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er über Nacht zur Beobachtung bleiben musste. Der Täter erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung, die dem Staatsanwalt vorgelegt werden wird.

