Ein heimtückischer Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag (8. Februar 2023) in einem Fachgeschäft in der Ebener Altstadt im Landkreis Haßberge.

Dabei wurde der Ladenbesitzer von einem der Täter abgelenkt, während der andere eine Großpackung Tabak von der Auslage nahm und unter seiner Jacke versteckte.

Wachsamer Kunde bemerkt Diebstahl

Entdeckt wurde die illegale Aktion durch einen aufmerksamen Kunden: Gemeinsam mit dem Ladenbesitzer gelang es, den sich widersetzenden Dieb festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Dem zweiten Täter gelang zwar die Flucht, jedoch konnte dieser bereits nach kurzer Zeit von Beamten aufgegriffen werden.

Laut Polizeiinspektion Ebern wohnen die beiden männlichen Täter im Raum Bamberg. Jetzt erwartet sie eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Johannes Neudecker/dpa