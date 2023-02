Eine Mitspielerin und ein Mitspieler der Deutschen Fernsehlotterie aus Ebern und Düsseldorf gehören nun zum Club der Millionäre. Als am Sonntag um 19.59 Uhr im Ersten die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie bekannt gegeben wurden, war für beide klar: Ihr großes Los wurde gezogen. Sie gewinnen jeweils 1.000.000 Euro mit einem MEGA-LOS im ersten Rang der Prämienziehung.

Präsentiert werden die Gewinnzahlen von Projekten der Soziallotterie, die dank des Einsatzes der Mitspielerinnen und Mitspieler gefördert werden können. Diesen Sonntag präsentierte das mit 154.000 Euro geförderte Limburger "Caritas-Kontakt-Mobil – Aktives Alter im ländlichen Raum" seine Arbeit. Der Caritasverband organisiert für Senior*innen in Hadamar und Umgebung verschiedene Angebote, die dazu motivieren, im Alter aktiv zu bleiben. Damit soll gezielt die Vereinsamung und Isolation älterer Menschen – insbesondere im ländlichen Raum – bekämpft werden.

Eine Million Euro durch MEGA-LOS - Spielerin aus Franken darf jubeln

"Wir sagen herzlichen Glückwunsch und gleichzeitig Danke an alle, die uns unterstützen! Denn mit dem Prinzip Helfen und Gewinnen setzt sich jede Mitspielerin und jeder Mitspieler dafür ein, dass wir in ganz Deutschland soziale Projekte fördern können", so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.

Dank ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über 2 Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über die ihr zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk rund 10.000 Projekte fördern. Im Jahr 2022 wurden mehr als 34 Millionen Euro an 231 soziale Projekte vergeben.

Mindestens 30 Prozent der Los-Einnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung sowie Nachbarinnen und Nachbarn wird so ein besseres Leben ermöglicht. Bundesweit - in Städten und im ländlichen Raum. Die geförderten Projekte sollen dabei das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.

