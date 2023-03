Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei am Dienstag (14. März 2023), um 16.15 Uhr mit, dass eine 42-Jährige auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes "An der Lohwiese", volltrunken in ihr Auto stieg. Dies teilte die Polizei Haßberge mit.

An der Halteradresse konnte das beschriebene Auto festgestellt werden. Daraufhin wurde die Fahrerin erheblich alkoholisiert in ihrer Wohnung angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Auf die Dame kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und der Entzug ihrer Fahrerlaubnis zu.

