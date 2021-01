Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 16. Januar, und Freitag, 21. Januar, fünf Festmeter Polterholz, das etwa 500 Meter Luftlinie von Fatschenbrunn entfernt an einem Feldweg gelagert war, entwendet. Das Gebiet wird umgangssprachlich "Am langen Strick" genannt. Das Holz gehört der Rechtlergemeinschaft Theinheim und wird per Los unter den Mitgliedern verteilt. Das Polterholz im Wert von rund 770 Euro wurde von den Tätern mit einer Motorsäge zerkleinert und entfernt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Ruf 09521/9270.