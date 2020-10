In der Hauptstraße 9 präsentieren sich ab sofort die Tourist-Information und das Kulturamt Haßfurt in neuen Räumen, die zudem noch barrierefrei sind. Nachdem die bisher angemieteten Räumlichkeiten in der Oberen Vorstadt zu klein geworden sind, entschloss sich die Stadt, eine zentralere Lage zu wählen.

"Sich geschickt zu präsentieren, gut vernetzt zu sein und Profil zu zeigen, das gehört heutzutage zu einer professionellen Stadtentwicklung, und zu Haßfurts Stadtentwicklung trägt diese Abteilung mit ihrem hervorragend aufgestellten Team unter der Leitung von Silke Brochloß-Gerner sicherlich bei", sagte Bürgermeister Günther Werner bei der Einweihungsfeier im kleinen Rahmen. Einen besonderen Dank sprach Werner allen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen aus, die in den letzten Wochen eifrig und zielstrebig an der Gestaltung der neuen Räumlichkeiten mitgewirkt haben.

Pfarrvikar Nicolas Kehl und Pfarrerin Sabine Hopperdietzel segneten gemeinsam die neuen Räume. Anschließend überreichte Kehl ein ganz besonderes Geschenk, nämlich ein Kreuz, das aus einer Schieferplatte der Ritterkapelle stammt.

Ein sogenanntes Einzeldenkmal ist das Gebäude aus dem Jahre 1573, das nun als Zentrale für Tourismus und Kultur dient. Ursprünglich als Farbenhandlung Josef Kehl bekannt, beheimatete es später viele Jahrzehnte die Hasen-Apotheke. Hier finden Gäste und Einheimische jetzt Broschüren, Prospekte, Flyer, Informationsmaterial und individuelle Geschenkartikel. Außerdem können Stadtführungen gebucht und Tickets für Veranstaltungen gekauft werden. Die neuen Räume bieten jetzt aber auch genügend Platz für das siebenköpfige Team, von dem täglich fünf Mitarbeiter im Service bereitstehen. Die Tourist-Information und das Kulturamt sind von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.