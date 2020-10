Betroffene machen sich in unserer Umfrage Luft. So Tim Neumann, der in Haßfurt Restaurant und Catering betreibt. Von der Betreuung seiner drei Kinder gar nicht zu reden, ärgert er sich über die Regelungen für die Gastronomie:

"Ich kann die aktuellen Bestimmungen nicht ganz nachvollziehen, da diese recht unterschiedlich sind. Ich sehe die Hotspots eher im privaten Bereich und nicht in der Gastronomie, die dadurch wieder auf Null runtergefahren wird. Wir haben bei uns alles Nötige umgesetzt und halten diese Hygienevorschriften penibel ein. ... Für den neuen Lockdown werden wir wieder auf To-Go setzen und versuchen, wenigstens die Grundkosten zu decken.

Der große Knall kommt für viele

Das langfristigere Problem sehe ich eher im Event- und Cateringbereich, weil hier viele Stundungen gemacht wurden, die demnächst fällig werden. Hier wird es den großen Knall geben. Meine Hoffnung ist, dass wir zum Weihnachtsgeschäft wieder auf Grün wären, damit wir zumindest den kleineren Bereich noch abdecken können. Ich versuche, Wege zu finden: Wie zum Beispiel größere Räume anzumieten, um mit einem größeren Hygienekonzept mehr Leute bewirten zu können. Bei meinen Ideen ist mir die Stadtverwaltung entgegen gekommen. Aber ob dies noch umsetzbar ist, das weiß man natürlich nicht."

Von schnell entwickelten Impfstoffen hält Neumann nichts. "Ich denke, dass wir die Maske erst 2022 oder 2023 wieder los werden. Deshalb werden die Veranstaltungen abflachen. Um in der Branche zu überleben, wird man sich verändern müssen."

Zweifel an der Verhältnismäßigkeit

Bruno Schneyer Kinobetreiber in Zeil, findet zwar die neuen Beschränkungen einerseits sinnvoll, "andererseits gibt es für derart persönlichkeitseinschränkende Anordnungen meines Wissens keine verfassungsrechtliche Legitimation."

Die Regierung versäume seit Monaten, für die rechtlichen Grundlagen zu sorgen; dabei entsteht für Schneyer, "der Anschein, die parlamentarische Debatte darüber bewusst zu verhindern, mindestens aber zu verzögern. ... Ob und wie lange das gutgehen wird, werden wir sehen. Was das Zeiler Kino angeht, empfinde ich den neuerlichen Lockdown als unverhältnismäßig. Der mündige Bürger kann und will selbst entscheiden, welchen Risiken er sich in seinem Leben aussetzt. Angst ist dabei immer ein schlechter Ratgeber." Den Bürger zu verängstigen und für unmündig zu erklären, das würden permanent Politiker, Virologen und Medien betreiben. "Das ist widerlich und erreicht inzwischen den Grad von Unerträglichkeit."

Alle Maßnahmen bestens erfüllt

Im Zeiler Kino würden alle Maßnahmen zur Hygiene-Sicherheit permanent umgesetzt. "Der Kinosaal wird dauerbelüftet, die gefilterte Frischluftzufuhr ist durchgehend gewährleistet. Die Filter werden regelmäßig erneuert und die Anlage wird vorschriftsmäßig gewartet. Es gibt deutschlandweit keinen einzigen bekannten Fall einer Infektion im Kino."

Genauso ordentlich wie in Supermärkten und Baumärkten

Der Humorist Oti Schmelzer aus Oberschwappach sagt für die Kleinkunstszene, im Gastro-, Kino-, Medien- und in der Kulturbranche gebe es "sehr gute Hygiene-Konzepte, die locker vergleichbar sind mit Supermärkten und Baumärkten, wo es mit Abstand weitergeht." Der Lockdown schockiere ihn.

Zuschüsse für die Kunstschaffenden seien "nur eine Schutzhülle für das schlechte Gewissen einer unverhältnismäßigen Pandemieverwaltung." Die scharfen Regelungen sollten überprüft werden, "denn wenn nachher alles platt ist, gibt es kein Zurück!"

"Nicht nachvollziehbar"

Petra Lurz aus Sylbach vom "Fitnessland Schweinfurt" sieht in Fitnessstudios einen Garanten für ein gut arbeitendes Immunsystem. Moderne Lüftungsanlagen und krankenhausähnliche Hygienekonzepte sowie ein lückenloses Check-In-System erlaubten die Rückverfolgung von Infektionsketten. "Fitnessanlagen sind laut RKI nicht dafür verantwortlich, das Covid19 stärker verbreitet wird. Eine Schließung ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar."rr