Wenigstens auf Petrus ist in diesem seltsamen Jahr Verlass! Pünktlich zum Start in den Dezember hat er Väterchen Frost losgeschickt, um bei den Menschen im Landkreis Haßberge eine stattliche Lieferung von diesem sonst so raren weißen Zeugs abzuladen. Manche haben damit gespielt, andere haben's Matsch genannt und gleich wieder weggeräumt und viele haben den Anblick einfach genossen. Weil der jedoch sehr vergänglich ist, hat der FT seine Fotografen losgeschickt, um die weiße Pracht festzuhalten. eki