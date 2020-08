Das Labyrinth am Zeiler Käppele erstrahlt in neuem Glanz

Zu einer Oase der Ruhe und der inneren Einkehr machten die Kandidaten der CSU-Liste das Labyrinth hinter dem Zeiler Käppele. Im Rahmen der Wahlkampagne 2020 hatten sie einen großen Teil des Werbeetats für Ortsbildverschönerungen eingesetzt.

In diesem Zusammenhang legten die Frauen und Männer in den vergangenen Monaten nun Hand an, um dem Labyrinth, das vor vielen Jahren von Jugendlichen im Rahmen ihrer Firmvorbereitung angelegt wurde, neues Leben einzuhauchen. Ein privater Spender, der nicht genannt werden möchte, unterstützte die Neuanlage finanziell. Des Weiteren wird dieses Projekt im Rahmen der ILE Lebensregion plus gefördert.

Die Stadträte Stefan Böttcher und Dieter Köpf übernahmen die Koordinierung des Vorhabens. In mehreren Arbeitseinsätzen entstand ein neuer Platz zum Innehalten in der Natur. Die Wegführung des Labyrinths entstand aus verschiedenen heimischen Materialien. So wurden zum Beispiel die Hackschnitzel von der Sechsthaler Ortssprecherin Heike Hluchnik geliefert und das Kiesmaterial von Paul Berchtold gespendet. Die Steinstele am Eingang des Weges, an der eine Beschreibung angebracht wurde, fertigte Steinmetzmeister Stefan Böttcher. Ergänzt wird das Labyrinth mit einer Ruhebank aus eigener Fertigung von Markus Wacker.

Das Labyrinth ist links vom Freialtargelände am Zeiler Käppele zu finden. Eine entsprechende Ausschilderung und ein Informationsflyer werden erstellt.