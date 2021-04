Corona-Verstöße: Im Landkreis Haßberge hat es mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gegeben. Das berichtet die Polizeiinspektion Haßfurt am Samstag (3. April 2021).

Demnach kontrollierten Polizisten in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht ein Auto in der Zeiler Straße in Haßfurt. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich drei Personen aus zwei unterschiedlichen Hausständen im Wagen befanden. Die Bürger aus dem Landkreis Schweinfurt waren laut Polizei ohne triftigen Grund unterwegs und müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Landkreis Haßberge: Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz und Ausgangssperre

Am Freitagabend, um kurz nach 22 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Haßfurt auf zwei Männer am Schulring in Zeil am Main aufmerksam. Beim Erblicken des Polizeifahrzeugs versuchten sich die Beiden hinter einem geparkten Auto zu verstecken. Die zwei Bewohner des Landkreises Haßberge im Alter von 17 und 49 Jahren waren sichtlich alkoholisiert. Auf Nachfrage entgegneten sie, dass sie soeben von einer kleinen Feier in einem nahe gelegenen Geräteschuppen kämen.

Eine entsprechende Überprüfung an der Örtlichkeit ergab, dass diese Feier bereits beendet war. Nichtsdestotrotz müssen sich die beiden Männer, sowie der Veranstalter der Party und dessen Freundin, nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

In der Nacht auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt außerdem einen Wagen in der Industriestraße in Knetzgau. Da der 18-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer entgegen der nächtlichen Ausgangssperre ohne triftigen Grund unterwegs waren, erwarten auch diese Bewohner des Landkreises Schweinfurt nun jeweils eine Anzeige.

Im Landkreis Kitzingen haben acht Jugendliche in einer Nacht gleich zweimal gegen die Corona-Regeln verstoßen. Anwohner verständigten beide Male die Polizei.