Auch in den Haßbergen bleibt die Corona-Pandemie das vorherrschende Thema. Hier erfahren Sie alles zur Covid-19-Situation in Haßfurt und den Haßbergen.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.05.2021, 15.30 Uhr: Inzidenz stabil unter 100 - weitere Öffnungsschritte genehmigt

Das Gesundheitsamt meldet 8 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3952 (Stand: 18. Mai, 13.00 Uhr). 3717 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 149 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 10 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 3 auf der Intensivstation. 86 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 119 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 64,0 (Stand: 18. Mai, 0.00 Uhr).

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: mittlerweile wurden insgesamt 1054 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher in 7 Fällen nachgewiesen. Bei 29 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Aufgrund der seit dem 13.05. unter 100 gesunkenen Sieben-Tages-Inzidenz und des stabilen Rückgangs auf heute 64,0 (RKI- Wert Stand: 18. Mai, 0.00 Uhr) hat das Gesundheitsministerium die Allgemeinverfügung für weitere Öffnungen im Landkreis Haßberge genehmigt.

Ab Donnerstag, den 20. Mai 2021, kann hier gelockert werden:

Außengastronomie

Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung wird gestattet. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich.

Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos

Die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit einem Testnachweis (vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis) wird zugelassen.

Sport

Kontaktfreier Sport ist mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten möglich; unter freiem Himmel auch in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren.

Zusätzlich ist Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen (vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis) erlaubt.

Ab Freitag, den 21. Mai 2021, kann hier gelockert werden:

Übernachtungsangebote

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken werden zugelassen. Zulässig sind im Rahmen des Übernachtungsangebots ferner gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen; Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis (vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis) verfügen.

Tourismus

Der Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen unter der Voraussetzung eines Testnachweises (vor höchstens 24 Stunden vorgenommener POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis) für Kunden wird zugelassen.

Musik

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist, werden zugelassen.

Update vom 18.05.2021, 10.15 Uhr: Unerwartet hohe Nachfrage - Registrierung gestoppt

Der Landkreis Haßberge hat ein Sonderkontingent Johnson & Johnson-Impfstoff von insgesamt 800 Dosen erhalten. Mit dem Aufruf am Montag und der Freischaltung der Anmeldung auf der Homepage des Landkreises begann sofort eine unerwartet hohe Anzahl an Interessenten sich zu registrieren.

Aufgrund der großen Nachfrage ist die Online-Registrierung über die Homepage des Landkreises ab sofort gestoppt worden. Eine Registrierung ist nicht mehr möglich, heißt es vom Landratsamt.

Bürger werden gebeten, von weiteren Anfragen über das Bürgertelefon abzusehen.

Update vom 17.05.2021, 16 Uhr: Lockerungen kommen in den Haßbergen - Sonderkontigent von Johnson&Johnson-Impfstoff steht zur Verfügung

Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute laut Robert-Koch-Institut bei 64,0 (Stand: 17. Mai, 0.00 Uhr) im Landkreis Haßberge. Zum fünften Tag in Folge sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Haßberge unter 100. Der Landrat ist zuversichtlich, dass somit ab Donnerstag, den 20.05. weitere Öffnungsschritte folgen können.

Ab Mittwoch (19. Mai) sind manche Lockerungen beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen schon möglich. Voraussichtlich ab Donnerstag könnte die Gastronomie ihre Außenbereiche wieder öffnen. Die Öffnung der Außengastronomie sowie andere Lockerungen etwa für Sportstätten im Innenraum, für Kontaktsport unter freiem Himmel bei Vorlage eines negativen Corona-Test, für Theater, Kinos und andere Kultureinrichtungen wurde über die Regierung von Unterfranken beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit formal beantragt. Sofern das Ministerium zustimmt, ist ab Donnerstag mit betreffenden Neuerungen zu rechnen.

Fest stehen folgende Erleichterungen ab Mittwoch, den 19. Mai 2021:

Die nächtliche Ausgangssperre wird aufgehoben.

Kontaktbeschränkungen werden gelockert: Gemeinsamer Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privaten genutzten Grundstücken ist erlaubt mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird.

Im Einzelhandel ist das Einkaufen nach Terminvereinbarung (Click & Meet) jetzt auch ohne negativen Coronatest möglich.

Alle körpernahen Dienstleistungen sind zulässig mit vorheriger Terminreservierung. Die Testpflicht entfällt.

Kontaktfreier Sport ist möglich mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten ; unter freiem Himmel auch in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung sind in Präsenzform zulässig.

Instrumental- und Gesangsunterricht dürfen als Einzelunterricht in Präsenzform stattfinden.

In Kindertagesstätten weicht der Notbetrieb ab Mittwoch einem eingeschränkten Regelbetrieb, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

An allen Schularten und Jahrgangsstufen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, sonst Wechselunterricht.

Aufruf an alle Interessierten für eine Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson

Der Landkreis Haßberge hat ein Sonderkontingent Johnson & Johnson-Impfstoff von insgesamt 800 Dosen erhalten. Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson soll nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der Regel bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz der zu impfenden Person können sich jedoch auch jüngere Personen dafür entscheiden. Die Priorisierung für diesen Impfstoff ist aufgehoben.

Um eine Impfung aus diesem Sonderkontingent zu erhalten, können sich Impfwillige auf der Homepage des Landkreises Haßberge (www.hassberge.de/impfung) anmelden. Zusätzlich muss, soweit noch nicht geschehen, Ihre Online-Registrierung im Bayerischen Impfportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) erfolgen. Eine Terminvergabe über dieses System ist z.Zt. leider noch nicht möglich. Nach Registrierung über das Online- Formular erhalten die Interessierten einen Anruf bzw. eine E-Mail zur Terminvereinbarung, solange freie Termine vorhanden sind.

Aktuelle Zahlen für den Landkreis Haßberge

Das Gesundheitsamt meldet 1 Neuinfektion mit dem Coronavirus im Landkreis Haßberge. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3944 (Stand: 17. Mai, 13.00 Uhr). 3707 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 151 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 10 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 4 auf der Intensivstation. 86 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 163 Personen.

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: mittlerweile wurden insgesamt 1052 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher in 7 Fällen nachgewiesen. Bei 29 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus.

Update vom 13.05.2021, 14 Uhr: Inzidenz unter 100 im Landkreis Haßberge

Die 7-Tage-Inzidenz liegt für den Landkreis Haßberge laut Robert-Koch-Institut bei 98,4 (Stand: 13. Mai, 0.00 Uhr) und damit wieder unter dem wichtigen Grenzwert 100.

Das Gesundheitsamt meldet 4 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3920 (Stand: 13. Mai, 12.00 Uhr). 3645 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 189 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 16 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 7 auf der Intensivstation. 86 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 164 Personen.

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: mittlerweile wurden insgesamt 1042 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher in 7 Fällen nachgewiesen. Bei 28 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Die Impfungen schreiten indes voran: 20360 Erstimpfungen und 6937 Zweitimpfungen wurden bereits in den beiden Impfzentren Zeil und Hofheim durchgeführt. Die Hausärzte haben bisher 6728 Dosen verimpft. Dazu kommen noch 600 Impfungen in den Haßberg-Kliniken.

Update vom 09.05.2021, 14.30 Uhr: Inzidenz im Landkreis Haßberge liegt weiter über 100

Das Gesundheitsamt des Landkreis Haßberge meldet am Sonntag (09.05.2021) 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 3884. 3590 Bürgerinnen und Bürger seien inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 208 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Zurzeit werden 12 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 6 auf der Intensivstation. 86 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 250 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 112,6 .

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus, teilt die Behörde mit. Mittlerweile wurden insgesamt 1027 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher in 6 Fällen nachgewiesen. Bei 28 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell würden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht. Noch Ende April lag die Inzidenz im Kreis Haßberge über 300.

Update vom 06.05.2021, 16.40 Uhr: Datenpanne beim RKI - Inzidenz im Kreis Haßberge über 100

Das Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) wies am heutigen Donnerstag (6. Mai 2021) im Landkreis Haßberge eine Inzidenz von 91 aus. Der niedrigste Wert seit Monaten - doch er ist nicht korrekt: Wie das Landratsamt Haßberge am Nachmittag mitteilte, wurden die Neuinfektionen des Vortags nicht in den Wert einbezogen. Auch im unterfränkischen Bad Kissingen stimmte der Wert des RKI heute nicht.

Das Gesundheitsamt meldet heute 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3846 . 3503 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 258 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 13 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 6 auf der Intensivstation. 85 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 252 Personen. Die aktualisierte 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 117,3 .

Weil im Landkreis Haßberge die Inzidenz von 150 seit fünf Tagen unterschritten ist, gelten ab der kommenden Woche Lockerungen in Schulen. In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen findet Präsenzunterricht statt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist findet Wechselunterricht statt.

Im Landkreis ist somit auch die Inzidenz von 165 seit fünf Tagen unterschritten. Daher gilt ab 10. Mai in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 der Grundschulen und den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Förderschulen, dass Präsensunterricht stattfindet. Voraussetzung hierfür die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Wenn dies nicht der Fall ist findet Wechselunterricht statt.

Update vom 05.05.2021, 17.10 Uhr: Neuerlicher starker Inzidenz-Rückgang in den Haßbergen

Im einstigen Corona-Hotspot Haßberge entspannt sich die Lage weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut am heutigen Mittwoch, 5. Mai 2021, bei 119,7. Gestern lag der Wert noch bei 136. Am Mittwoch vor einer Woche sogar noch bei 306. Aktuell 277 Personen in den Haßbergen mit Corona infiziert.

Das Gesundheitsamt meldet 17 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um einen 81–jährigen Mann, der in einer Klinik mit Corona gerstorben ist. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3825. 3463 Menschen in den Haßbergen sind inzwischen wieder genesen. Zurzeit werden 15 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 4 auf der Intensivstation. 85 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 289 Personen.

Da die Inzidenz in den Haßbergen nun am vierten Tag nacheinander unter 150 liegt, könnte es bald Lockerungen im Einzelhandel geben. Sollte der Wert auch am morgigen Donnerstag unter 150 liegen, dürfte der Einzelhandel im Kreis ab Samstag, 8. Mai wieder öffnen.

Update vom 04.05.2021, 16.45 Uhr: Inzidenz in den Haßbergen auf niedrigstem Stand seit Wochen

Die Corona-Lage in den Haßbergen entspannt sich weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 4. Mai 2021, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 136. Am gestrigen Montag lag die Inzidenz noch bei 137. Besonders stark ist der Rückgang im Wochenvergleich erkennbar: Am Dienstag vor einer Woche zählten die Haßberge mit einem Wert von 334 zur traurigen Spitzengruppe in Deutschlands Landkreisen.

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um einen 81–jährigen Mann, der in einer Klinik mit/an Covid 19 verstorben ist.

Update vom 03.05.2021, 16 Uhr: Allgemeinverfügungen über härtere Maßnahmen wird aufgehoben

"Der Landrat hat aufgrund des stark gesunkenen Inzidenzwertes, der zeitweise weit über der 300er Marke lag, und seit Mitte letzter Woche kontinuierlich auf 137 gefallen ist, die Aufhebung der Allgemeinverfügungen angeordnet", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Haßberge. Somit haben die ab dem 20.04. und 29.04. verfügten härteren Corona-Maßnahmen im Landkreis keine Gültigkeit mehr.

„Die Lage hat sich deutlich entspannt. Daher ist es auch möglich die verordneten Einschränkungen wieder aufzuheben. Nur durch das insgesamt sehr disziplinierte Verhalten aller Bürgerinnen und Bürger und das hohe Engagement aller Kommunen konnten wir den Schutz unserer Mitmenschen vergrößern und uns wieder ein Stück weit auf die von allen gewünschte Normalität zu bewegen,“ verlautbart Landrat Schneider.

Dies betrifft die Maskenpflicht und das Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen und Spielplätzen und auch die Regelungen für Handel, Dienstleistungen und Gastronomie, die entfallen. Somit muss auch das Personal hinter Schutzwänden keine FFP2-Masken tragen und es besteht auch keine Verpflichtung mehr zur Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten der Einkaufswagen oder -körbe. In der Gastronomie ist weiterhin die Abgabe von Speisen und Getränken zulässig. Es gilt weiterhin, dass erworbene Speisen und Getränke zum Mitnehmen nicht am Ort des Erwerbs oder seiner näheren Umgebung verzehrt werden dürfen.

Außerdem werden die Einschränkung der Versammlungsrechte (Begrenzung auf 100 Personen unter freiem Himmel und 50 Personen in geschlossenen Räumen, Beschränkung der Höchstdauer auf 90 Minuten) und der Beginn der Ausgangssperre um 21:00 Uhr (ab 04.05. dann wieder ab 22 Uhr) aufgehoben.

Auch das Verbot zur Durchführung von Präsenzunterricht wird aufgehoben. Dies bedeutet, dass aufgrund der noch fortdauernden Überschreitung der Inzidenz über 100, dass in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in sonstigen Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht und an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht stattfindet.

Derzeit sind im Landkreis 318 mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut RKI am Montag (3. Mai 2021) 137,5. Zurzeit werden 18 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. 84 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus, heißt es. Demnach sind mittlerweile insgesamt 983 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher einmal nachgewiesen. Bei 27 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Update vom 30.04.2021, 14 Uhr: Inzidenz weiterhin am Sinken - aber ein weiterer Todesfall

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut in den Haßbergen aktuell bei 221,9 (Stand: 30. April, 0.00 Uhr). Sie ist damit zum Vortag (230) leicht gesunken. Der "Abwärtstrend" ist also weiterhin bemerkbar.

Das Gesundheitsamt meldet außerdem 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um einen 73–jährigen Mann, der in einer Klinik mit/an Covid 19 verstorben ist, wie das Landratsamt Haßberge mitteilt.

Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3768 (Stand: 30. April, 12.00 Uhr). 3231 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 449 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 16 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 7 auf der Intensivstation. 84 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 383 Personen.

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: mittlerweile wurden insgesamt 979 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher einmal nachgewiesen. Bei 27 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Seit Donnerstag gelten im Landkreis Haßberge aufgrund der hohen 7-Tage-Inzidenz bis 9. Mai noch einmal schärfere Maßnahmen:

Handel und Dienstleistungen

Ab sofort wird eine stärkere Unterscheidung vorgenommen, und zwar

nach Ladengeschäften für Handelsangebote (z.B. Textilhandel) sowie

nach Ladengeschäften für Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe (z.B. Bankfilialen, Versicherungsbüros, Fotostudios, Schuhreparaturen)

Ladengeschäfte für Handelsangebote: müssen geschlossen bleiben, sofern sie nicht ausdrücklich in § 12 Abs. 1 Satz 2 der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgeführt sind. Hierunter fallen z.B. Modegeschäfte oder Schuhgeschäfte, Spielwarenläden). Für diese Ladengeschäfte mit Handelsangebot gilt das Prinzip Click & Collect (Abholung vorbestellter Waren nach Terminvergabe)

Zugelassene Ladengeschäfte für Handelsangebote sind der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, der Verkauf von Presseartikeln, Buchhandlungen, Blumenfachfachgeschäfte, Gartenmärkte, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel. Sie alle dürfen inzidenzunabhängig öffnen. Allerdings gilt für die Kunden eine FFP2-Maskenpflicht. Ein Negativtest der Kunden ist nicht erforderlich.

Ladengeschäfte aus dem Handwerks- und Dienstleistungssektor, z.B. Banken, Sparkassen, Versicherungsbüros, Fotostudios, Schuhmacher oder Reparaturdienste sind den zugelassenen Ladengeschäften für Handelsangebote insoweit gleichgestellt. Auch sie dürfen inzidenzunabhängig – unter FFP2-Maskenpflicht - öffnen.

Für alle geöffneten Geschäfte (auch Lebensmittelläden und Discounter) gilt neu eine verschärfte Flächennutzungsregelung. So darf auf den ersten 800 Quadratmetern der Ladenfläche nur 1 Kunde pro 20 Quadratmeter eingelassen werden, überschreitet die Ladenfläche 800 Quadratmeter, ist für diese Fläche die Quote „1 Kunde pro 40 Quadratmeter“ einzuhalten. Eine Testpflicht gibt es für diese zulässigerweise geöffneten Geschäfte nicht.

Friseure und andere körpernahen Dienstleistungen

Die Neufassung der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung schreibt bei einem Überschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen fest, dass für körpernahe Dienstleistungen insgesamt, etwa die Fußpflege oder Friseure, ab sofort auch im Landkreis Haßberge, ein negativer Corona-Test erforderlich ist. Kunden müssen demnach vor der jeweiligen Behandlung einen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Ausnahme: Für vollständig geimpfte Personen gilt diese Testpflicht nicht. Voraussetzung ist aber, dass der zweite Impftermin 15 Tage zurückliegt. Der Nachweis erfolgt über den Impfpass. Ebenso sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag von der Erfordernis eines Testnachweises ausgenommen.

Schule und Kindertageseinrichtungen

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landkreises Haßberge vom 19. April gelten bis zum 9. Mai folgende abweichende Regelungen zu § 18 Absatz 1 der 12. BayIfSMV: An den Schulen findet kein Präsenz- und kein Wechselunterricht statt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schulen zur sonderpädagogischen Förderung. Zulässig sind die Annahmen von unaufschiebbaren Leistungsnachweisen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 Meter.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferienbetreuung und organisierte Spielgruppen sind geschlossen; Notbetreuung ist möglich.

