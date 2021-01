So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auch in der Region Haßberge.

Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive dem letzten Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 29.01.2021, 15.15 Uhr: Wenig Neuinfektionen - doch zwei Todesfälle

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus und zwei weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 52 und 83 Jahren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 64. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 2279 (Stand: 29. Januar 2021, 12.00 Uhr). 2083 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 132 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. In häuslicher Isolation befinden sich 159 Personen. Die 7-Tagesinzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 52,1 (Stand: Freitag, 29. Januar, 0:00 Uhr).

Seit Montag, 25. Januar, gilt für alle Patientinnen und Patienten in den Ambulanzen und in der Notaufnahme der Haßberg-Kliniken die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Für stationäre Patientinnen und Patienten, die bei Aufnahme getestet wurden, besteht derzeit keine generelle FFP2-Maskenpflicht. Das seit dem 9. November 2020 geltende Besuchsverbot bleibt bis auf weiteres bestehen. Zutritt haben derzeit nur werdende Väter sowie Besucher von Schwerstkranken und Patienten am Lebensende nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt. Auch für diesen Besucherkreis gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Update vom 19.01.2021, 17 Uhr: Nur sieben Neuinfektionen - aber vier neue Todesfälle

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus und vier weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um vier Frauen im Alter von 91, 87, 83 und 66 Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 57. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 2184 (Stand: 19. Januar 2021, 15.00 Uhr). 1904 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Dem-nach sind aktuell 223 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 19 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon drei auf der Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 247 Personen. Die 7-Tagesinzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 128,0 (Stand: Dienstag, 19. Januar, 0:00 Uhr.)

Update vom 15.01.2021, 15.40 Uhr: Über 300 Menschen in Quarantäne - zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Am Freitag (15. Januar 2021) meldet das Gesundheitsamt Haßberge, dass es 11 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben hat. Außerdem sind zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus zu verzeichnen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Demnach sind eine 93-Jährige und ein 81-jähriger Mann mit Vorerkrankungen in einer stationären Einrichtung in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Dadurch erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 53. "Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“, so Landrat Wilhelm Schneider.

20 Menschen werden aktuell stationär behandelt, fünf auf der Intensivstation. In Quarantäne befinden sich im gesamten Landkreis 309 Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 184,9.

Update vom 13.01.2021, 18.15 Uhr: Impfbereitschaft sehr hoch

Die Corona-Impfungen im Landkreis Haßberge ist sehr gut angelaufen, wie das Landratsamt am Mittwoch (13. Januar 2021) berichtet. Demnach sind knapp 60 Prozent der Menschen in Pflege-, Senioren- und Behinderteneinrichtungen geimpft. Nächste Woche soll bereits mit den Zweitimpfungen begonnen werden.

"Die Einrichtungen haben sich organisatorisch bestens auf die Impftermine eingestellt und alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen, so dass die Impfungen komplikationslos ablaufen konnten", bedankt sich Landrat Wilhelm Schneider.

Die Impfbereitschaft sei erfreulich hoch, heißt es weiter aus dem Landratsamt. Allerdings müsste sich noch geduldet werden, da der Impfstoff erst nach und nach verfügbar sei.

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises liegt laut RKI bei 150,5. Auch wenn der Inzidenzwert unter 200 liegt, bleibt die 15-Kilometer-Regel weiterhin bestehen. Bleibt der Wert eine Woche lang unter 200, so wird die 15-Kilometer-Regel wieder aufgehoben. Wenn es soweit ist, berichtet das Landratsamt darüber.

Update vom 12.01.2021, 15.25 Uhr: Inzidenz unter 200 - dennoch Corona-Beschränkungen

Wie das Gesundheitsam Haßberge am Dienstag (12. Januar 2021) meldet, gibt es aktuell 26 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 98-jährige Frau und einen 73 Jahre alten Mann, die in Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind.

Des Weiteren heißt es, dass die 7-Tage-Inzidenz zwar unter den Grenzwert von 200 gerutscht ist und nun bei 196,7 liegt, allerdings die härteren Maßnahmen noch eine Woche lang bestehen bleiben. Erst, wenn die 7-Tage-Inzidenz eine Woche lang unter 200 bleibt, werden die härteren Regeln, wie die 15-Kilometer-Regel, zurückgenommen. Das Landratsamt gibt Bescheid, sobald dies der Fall ist.

Konkret bedeutet das, dass die Bürgerinnen und Bürger keine tagestouristischen Ausflüge außerhalb der 15 Kilometern um die Wohnortgemeinde unternehmen dürfen. Dazu zählt auch Sport und Spazierengehen.

Update vom 10.01.2021, 18.25 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 49

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet über das Wochenende 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und fünf weitere Todesfälle. Das teilt das Landratsamt am Sonntag (10. Januar 2020) mit. Verstorben mit/an Covid 19 sind in Kliniken zwei Frauen im Alter von 85 und 86 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 80 und 81 Jahren sowie eine 87-jährige Frau in einer stationären Einrichtung. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 49. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 2056 (Stand: 10. Januar 2021, 12.00 Uhr). 1717 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 290 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert.

In häuslicher Isolation befinden sich 308 Personen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 163,5. Das Ministerium orientiert sich bei der Bestimmung von Hotspots an diesem Wert, so das Landratsamt.

Update vom 08.01.2021, 19.30 Uhr: 23 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und drei weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 81 und 87 Jahren, die in Kliniken verstorben sind, sowie um einen 91-jährigen Mann, der in einer stationären Einrichtung mit der Infektion verstorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 44. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 1996 (Stand: 8. Januar 2021,12.00 Uhr). 1668 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 284 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. In häuslicher Isolation befinden sich 376 Personen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 137,5. Das Ministerium orientiert sich bei der Bestimmung von Hotspots an diesem Wert.

Fragen rund um das Corona-Virus im Landkreis Haßberge beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgertelefons. Diese sind von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr sowie am Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr unter der Rufnummer 09521/27-600 erreichbar.

Update vom 27.12.2020, 16.00 Uhr: 91 Neuinfektionen über Weihnachten gemeldet - neuer Todesfall

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet über die Weihnachtsfeiertage 91 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall.

Dabei handelt es sich laut Mitteilung um einen 87-jährigen Mann, der an schweren Vorerkrankungen litt und mit der Infektion in einer stationären Einrichtung verstorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Region auf 38. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 1679 (Stand: 27. Dezember 2020, 12.00 Uhr). 1324 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 317 Personen mit dem Virus infiziert. In häuslicher Isolation befinden sich 612 Personen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 174,2 (Stand: Sonntag, 27. Dezember 2020).

Auch im Landkreis Haßberge haben die Schutzimpfungen gegen Covid-19 begonnen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren- und Pflege- sowie Behinderteneinrichtungen und dem Personal der ambulanten und stationären Pflege und somit auf den Bevölkerungsgruppen mit der höchsten Vulnerabilität. Hierfür werden mobile Impfteams für die Impfung vor Ort eingesetzt.

Update vom 18.12.2020, 14.45 Uhr: Vier weitere Corona-Todesfälle im Landkreis Haßberge

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und vier weitere Todesfälle. Das teilt das Landratsamt am Freitag (18. Dezember 2020) mit. Mit der Infektion in einer stationären Einrichtung verstorben seien vier Frauen im Alter von 92, 91, 86 und 81 Jahren. Alle hatten schwere Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis Haßberge auf 36.

Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 1471 (Stand: 18. Dezember 2020, 13.00 Uhr). 1112 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 323 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 18 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 937 Personen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 129,17.

Update vom 15.12.2020, 17.20 Uhr: Kostenlose Corona-Schnelltests für Besucher

Der Landkreis Haßberge bietet ab sofort in Zusammenarbeit mit dem BRK-Kreisverband Haßberge kostenlose POC-Antigen-Schnelltests für angemeldete Besucherinnen und Besucher von stationären Einrichtungen an. Dies berichtet das Landratsamt Haßberge.

„Mir ist es wichtig, unsere Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht alleine zu lassen. Unsere Heime sind dringend auf Unterstützung bei der Durchführung der Schnelltests angewiesen. Damit geplante Besuche insbesondere an den Feiertagen nicht gefährdet werden, haben wir nach einer Lösung gesucht.“, so Landrat Wilhelm Schneider. Gerade für demente und ältere Menschen ist es enorm wichtig, ihre gewohnten Bezugspersonen regelmäßig zu sehen. Dies dürfe nicht an einem fehlenden negativen Corona-Test scheitern.

Weil täglich nur ein begrenztes Kontingent an Testungen zur Verfügung steht, ist es unbedingt notwendig, dass sich die Angehörigen vorab für die Schnelltests mit der jeweiligen Pflegeeinrichtung in Verbindung setzen. Abhängig vom jeweiligen Besuchstag können sich ausschließlich angemeldete Besucherinnen und Besucher von stationären Pflege- und Altenheimen sowie Behinderteneinrichtungen kostenlos testen lassen:

Montag von 17.30 bis 19.30 Uhr beim BRK-Kreisverband Haßberge in Haßfurt, Industriestraße 20

Mittwoch von 17.30 bis 19.30 Uhr beim BRK-Kreisverband in Ebern, Im Frauengrund 12

Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr beim BRK-Kreisverband in Haßfurt, Industriestraße 20, und in Ebern, Im Frauengrund 20. (Ausnahme: kein Testtermin am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember).

Auch um die Weihnachtsfeiertage werden zusätzliche Testtermine zur Verfügung stehen. Aktuelle Testtermine bitte immer bei der jeweiligen Pflegeeinrichtung erfragen. Der POC-Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden vor dem Besuch vorgenommen werden. Eine Testung kann nur bei Personen durchgeführt werden, die einen aktuellen Besuchstermin nachweisen können. Das Ergebnis der Schnelltests liegt nach etwa 30 Minuten vor, in dieser Zeit muss vor Ort gewartet werden, um eine Bestätigung für das negative Ergebnis zu erhalten.

Update vom 10.12.2020, 18.15 Uhr: Erneut zwei Todesfälle zu beklagen

Am Donnerstag (10. Dezember 2020) meldet das Landratsamt 29 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 94-jährigen Mann und eine 83-jährige Frau, die beide an schweren Vorerkrankungen litten und in einem Alten- oder Pflegeheim betreut wurden.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 178,94. Aktuell sind die Altersgruppen von 15- bis 34-Jährigen und 35- bis 59-Jährigen am stärksten von Neuinfektionen betroffen.

Update vom 08.12.2020, 16.30 Uhr: Landkreis beklagt zwei neue Todesfälle

Am Dienstag (08. Dezember 2020) meldet das Gesundheitsamt Haßberge 18 Neuinfektionen. In Quarantäne befinden sich landkreisweit 843 Menschen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet. Zudem beklagt der Landkreis zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Verstorben sind ein 70 Jahre alter Mann und ein 91-Jähriger. Beide litten an Vorerkrankungen und verstarben in einer stationären Einrichtung. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: "Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen".

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Haßberge bei 186,5. 27 Menschen müssen statinär im Krankenhaus behandelt werden, sechs davon auf der Intensivstation.

Update vom 06.12.2020, 18.12 Uhr: Neuer Corona-Toter im Landkreis Haßberge

Am Sonntag (6. Dezember 2020) meldet das Gesundheitsamt Haßberge 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um einen 42-jährigen Mann, der in einer Klinik mit oder an der Infektion verstorben ist, so das Landratsamt. Vorerkrankungen sind nicht bekannt.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 24. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: "Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen."

Für Bayern wurden am Sonntag neue Ausgangsbeschränkungen verkündet. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten.

Update vom 03.12.2020, 22:30: Eberner Schulen sind Corona-frei

Gute Nachrichten gibt es von den Reihentestungen der Eberner Schulen vom Dienstag: alle Ergebnisse liegen vor, alle 398 Ergebnisse sind negativ. Getestet wurden die 9. und 10. Jahrgangsstufen der Realschule, die 8. bis 10. der Mittelschule sowie die 9. und 10. des Gymnasiums und die angehenden Abiturienten der Q12 sowie Lehrkräfte.

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 39 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um eine 85-jährige Frau, die an Vorerkrankungen litt, und in einer stationären Einrichtung mit oder an der Infektion verstorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 22. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich auf 1169 (Stand: 03. Dezember 2020, 15.30 Uhr). 685 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 462 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. 20 Personen werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, davon 7 auf Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 1122Personen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 219,24.

Update vom 02.12.2020, 16.30 Uhr: 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet am Mittwoch, 02.12.2020, 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 1130 (Stand: 02. Dezember 2020, 16.00 Uhr). 676 sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 433 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. 20 werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, davon 7 auf Intensivstation. 21 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 1143 Menschen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 235,83.

Update vom 01.12.2020, 16.30 Uhr: 21 Neuinfektionen und ein neuer Todesfall

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet am Dienstag, 01.12.2020, 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um eine 65-jährige Frau, die an einer schweren Vorerkrankung litt und in einer Klinik mit der Infektion gestorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 21, wie das Landratsamt Haßberge mitteilte.

Die Gesamtzahl der Menschen, die im Landkreis positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, beläuft sich auf 1107 (Stand: 01.12.2020, 15.00 Uhr). 676 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 410 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. In häuslicher Isolation befinden sich 1323 Menschen. Aus der Quarantäne oder Isolation entlassen werden konnten insgesamt bereits 6333 Menschen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 233,46.

Update vom 30.11.2020, 17.15 Uhr: 13 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und drei weitere Todesfälle. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 79-jährige Frau, die an schweren Vorerkrankungen litt und in einer stationären Einrichtung mit der Infektion gestorben ist. Zwei weitere Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden – eine 89-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen und ein 78-jähriger Mann – sind in Krankenhäusern verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 20.

Die Gesamtzahl der Menschen, die im Landkreis positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, beläuft sich auf 1086 (Stand: 30. November 2020, 15.30 Uhr). 666 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 400 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. In häuslicher Isolation befinden sich 1390 Menschen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 238,2.

Update vom 20.11.2020, 13.40 Uhr: Neue Corona-Fälle im Landkreis - zahlreiche Schulen und Kitas betroffen

Im Landkreis Haßberg wurden 29 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Wie das Landratsamt Haßberge mitteilte, steigt die Zahl der aktiven Fälle damit auf 266, zehn Fälle werden stationär im Krankenhaus behandelt. Acht Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell weit über dem Durchschnitt für Unterfranken: Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt sie aktuell bei 220,42.

Zehn Schulen und sechs Kindertagesstätten sind momentan von positiven Corona-Fälle betroffen. Konkret gab es Infektionen in den folgenden Einrichtungen:

Johann-Baptist-Graser-Grundschule Eltmann

Wallburg-Realschule Eltmann

Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann

Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern

Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule Ebern

Grundschule Ebern

Dr-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt

Albrecht-Dürer-Mittelschule Haßfurt

Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt

Waldorfschule Haßfurt

Kindergarten Goßmannsdorf

Kindergarten Prölsdorf

Kindergarten Westheim

Kindergarten Knetzgau

Kindergarten Maroldsweisach

Kindergarten Theres

Update vom 19.11.2020, 14.44 Uhr: Infektionszahlen im Landkreis Haßberge rasant gestiegen

Die Corona-Zahlen im Landkreis Haßberge haben sich mit enormer Geschwindigkeit erhöht, berichtet das Landratsamt am Donnerstag (19. November 2020). Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 31 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 731. 458 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind derzeit 265 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Aktuell werden zehn Personen stationär im Krankenhaus behandelt. Acht Menschen sind bislang im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 1286 Personen. Die so genannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 189,61.

Die hohe Zahl der Corona-Infektionen geht laut Landratsamt Haßberge zum Teil auf den Ausbruch in einer stationären Einrichtung zurück. Dazu kommen Infektionen in Schulen und Kindergärten sowie Ansteckungen am Arbeitsplatz und im familiären Bereich. "Das Ausbruchgeschehen ist nach wie vor diffus", berichtet das Landratsamt. Die Fälle sind demnach über den ganzen Landkreis verteilt. Betroffen sind Personen verschiedener Altersgruppen, sowohl Kinder, Jugendliche, Erwachsene im mittleren Alter und Senioren.

Landrat appelliert: "Müssen soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren"

Landrat Wilhelm Schneider hat sich unterdessen mit einem eindringlichen Appell an die Menschen im Landkreis gewendet. "Jetzt gilt es, dieses Wachstum zu unterbrechen. In nächster Zeit müssen wir die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren." Jetzt sei es wichtiger denn je, aufeinander achtzugeben. Jeder Einzelne solle durch sein Verhalten dazu beitragen, dass die Pandemie eingedämmt werden könne.

"Bitte tragen Sie weiterhin gewissenhaft einen Mund-Nasen-Schutz. Halten Sie Abstand. Beschränken Sie die sozialen Kontakte und bleiben Sie unbedingt bei Krankheitssymptomen aller Art zu Hause und nehmen Sie mit Ihrem Hausarzt Kontakt auf", so Schneider. "Wir hoffen, dass sich in den kommenden Tagen die hohe Zahl der Infektionen nicht lediglich stabilisiert, sondern wir einen stetigen Rückgang erleben werden. Wir brauchen gemeinsam einen langen Atem“.

Update vom 17.11.2020, 15.40 Uhr: 17 Neuinfektionen und ein Todesfall

Wie das Landratsamt Haßberge mitteilt, gibt es im Landkreis Haßberge 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen Todesfall. Eine 96-jährige Frau mit Vorerkrankungen ist am Montag, 16.11.2020, in einer Pflegeeinrichtung verstorben. Dadurch erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf acht.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beläuft sich aktuell auf 671. 451 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind 212 Menschen mit Covid-19 infiziert. Neun Menschen werden stationär im Krankenhaus behandelt. In häuslicher Isolation befinden sich 990 Menschen. Die sogenannte 7-Tagesinzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 169,46.

Das Besuchsverbot in Krankenhäusern gilt weiterhin.

Update vom 11.11.2020, 15.30 Uhr: Neun Menschen im Krankenhaus - eine Frau verstirbt

Aktuell sind im Landkreis Haßberge 146 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landratsamt am Mittwoch (11. November 2020) in einer Pressemitteilung berichtet, müssen neun Menschen aktuell stationär im Krankenhaus aufgrund des Virus behandelt werden.

Sechs Menschen verstarben laut Pressemitteilung in Zusammenhang mit Covid-19. Am Mittwoch traf es eine 91-jährige Frau, die in einer Bamberger Klinik in Zusammenhang mit dem Virus verstarb. "Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen", so Landrat Wilhelm Schneider.

389 Menschen sind inzwischen wieder genesen.

Update vom 9.11.2020, 15.06 Uhr: generelles Besuchsverbot in den Haßberg-Kliniken

Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte im Landkreis hat der Krisenstab der Haßberg-Kliniken ein generelles Besuchsverbot beschlossen, heißt es in einer Meldung des Landratsamtes Haßberge. "Unsere Krankenhäuser in Haßfurt und Ebern sind besonders geschützte Bereiche. Um Kontakte zu minimieren und Patienten sowie Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, kommen wir leider um ein generelles Besuchsverbot nicht herum", erklärt Vorstandsvorsitzende Dr. Vera Antonia Büchner.

Ausnahmen gelten nur für werdende Väter, die bei der Entbindung dabei sein dürfen, sowie für Schwerstkranke und Patienten am Lebensende. Hier sind Besuche nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt möglich.

Fragen rund um das Coronavirus im Landkreis Haßberge beantworten die Mitarbeiter des Bürgertelefons (Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12.30 Uhr) unter 09521/27600 erreichbar.

Aktuelle Zahlen im Landkreis Haßberge (Stand: 09.11.2020, 14.00 Uhr):

Im Landkreis Haßberge sind laut Landratsamt aktuell 131 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es im Landkreis Haßberge seit Beginn der Pandemie 512 positiv auf Covid-19 getestete Personen. 375 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Aktuell werden acht Personen stationär im Krankenhaus behandelt. Sechs Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 562 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut LGL für den Landkreis 101,92.

Update vom 30.10.2020, 16.05 Uhr: 123 Personen im Kreis Haßberge infiziert

Dem Gesundheitsamt Haßberge wurden seit der gestrigen Meldung 5 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 30. Oktober 2020, 12.00 Uhr). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 391. Inzwischen sind 262 Bürgerinnen und Bürger wieder genesen. Demnach sind aktuell 123 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Aktuell wird eine Person stationär im Krankenhaus behandelt. Sechs Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 682 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis 86,51. Es gelten weiterhin die Regeln der Corona-Ampelstufe „Rot“ der Bayerischen Staatsregierung.

Des Weiteren ist laut Landratsamt zu beachten: Wegen der Bauarbeiten an der Mainflutbrücke wird die Staatsstraße 2275 in Haßfurt vom 2. bis 9. November voll für den Pkw-Verkehr gesperrt. Deswegen kann die Anfahrt zum Testzentrum entweder nur über den Autobahnzubringer Knetzgau oder über Obertheres erfolgen!

Update vom 29.10.2020, 15.15 Uhr: Ampel im Landkreis Haßberge weiter auf rot

Wie das Landratsamt Haßberge mitteilt, sind derzeit 118 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, ein Mensch wird stationär im Krankenhaus behandelt.

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis ist auf 97,17 gestiegen und liegt damit nur knapp unter der Schwelle von 100. Ab diesem Wert werden Maßnahmen in Kraft treten, die über die bereits beschlossenen, bundesweit geltenden Regeln hinausgehen.

Update vom 28.10.2020, 17.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz weiter steigend

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt Haßberge seit gestern 10 weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet (Stand 28. Oktober 2020, 15.30 Uhr). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 372. Inzwischen sind 251 Bürgerinnen und Bürger mittlerweile wieder genesen. Demnach sind aktuell 115 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Aktuell wird eine Person stationär im Krankenhaus behandelt. Sechs Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 787 Personen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis 91,25. Es gelten weiterhin die Regeln der Corona-Ampelstufe „Rot“ der Bayerischen Staatsregierung.

Update vom 26.10.2020, 16.45 Uhr: Noch immer rot - Landkreis Haßberge bei zweithöchster Stufe

Noch immer liegt der Landkreis Haßberge im roten Bereich. Am Montag meldete das Landratsamt 31 Neuinfektionen über das Wochenende und somit die Steigerung des 7-Tage-Inzidenzwertes auf 74,66. Das hat zur Folge, dass das Leben eingeschränkt ist. Es gelten die Beschränkungen der bayerischen Coronaampel für die Stufe rot. Dazu heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises:

An privaten Feiern (wie insbesondere Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern oder ähn-lichen Feierlichkeiten) dürfen unabhängig vom Ort der Veranstaltung maximal die Angehörigen von zwei Hausständen oder höchstens fünf Personen teilnehmen. Diese Begrenzung gilt auch für den gemeinsamen Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen, auf privat genutzten Grundstücken und auch in der Gastronomie.





In der Gastronomie ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle von 22 Uhr bis 6 Uhr untersagt. Von 22 Uhr bis 6 Uhr darf an Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste kein Alkohol verkauft werden.





Überall dort, wo Menschen enger/länger zusammenkommen, gilt Maskenpflicht, das heißt im Einzelnen: auf Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der Fahrstühle in allen öffentlichen und öffentlich zugänglichen Gebäuden sowie in Freizeiteinrichtungen (wie Freizeitparks) und Kulturstätten (wie Museen und Ausstellungen) auch am Platz in Schulen aller Jahrgangsstufen, also auch in der Grundschule, und in Hochschulen auch am Platz bei Tagungen und Kongressen sowie in Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos und für die Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstätte, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Eingängen. Gleiches gilt für den Arbeitsplatz, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Andere Sonderregelungen in der 7. BaylfSMV zum Verhalten am Arbeitsplatz gehen vor. Die Maskenpflicht gilt im Übrigen aus selbstverständlichen Gründen nicht in den Kantinen am Platz während der Einnahme von Speisen und Getränken



Wer sich im „Bayerischen Testzentrum“ am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises. Wer keine digitale Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hat, kann telefonisch einen Termin vereinbaren unter 09521/27-720 (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr). Mitzubringen sind die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz sowie die übermittelte Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital).

Symbolbild: Kay Nietfeld (dpa)

Symbolbild: Im Landkreis Haßberge gibt es leider trotz niedrigen Neuinfektionen zwei weitere Todesfälle. Foto: Sven Hoppe/dpa Bildautor: Sven Hoppe (dpa)