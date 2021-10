Auch in den Haßbergen bleibt die Corona-Pandemie das vorherrschende Thema. Hier erfährst du alles zur Covid-19-Situation in Haßfurt und den Haßbergen.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland findest du in unserem Newsticker.

Update vom 10.10.2021, 11.15 Uhr: Keine 3G-Regel mehr im Kreis Haßberge ab Dienstag

Der Landkreis Haßberge hat am Sonntag (10. Oktober 2021) den 7-Tage-Inzidenzwert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten (Freitag, 8. Oktober: 32,0, Samstag, 9. Oktober: 33,2 und Sonntag, 10. Oktober: 30,9). Damit gelten im Kreis Haßberge ab kommenden Dienstag, 12. Oktober, die Regelungen der Verordnung des Freistaats Bayern nicht mehr, die an eine Inzidenz über 35 geknüpft sind. Das berichtet das Landratsamt Haßberge.

Das bedeutet vor allem, dass die 3G-Regelung (Genesen, Getestet, Geimpft) entfällt. Das heißt, für den Zugang zu bestimmten Aktivitäten in Innenräumen wie Restaurants, Kinos, oder Fitnessstudios und körpernahen Dienstleistungen muss nicht mehr nachgewiesen werden, ob man vollständig geimpft, getestet oder genesen ist.

Die Einzelheiten sind im Amtsblatt des Landkreises Haßberge einsehbar. Überschreitet der Landkreis Haßberge an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz von 35 wieder, erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landkreises. Die Erleichterungen treten dann am übernächsten darauf folgenden Tag (Tag 5) wieder außer Kraft. Weiterführende Informationen finden sich auf der Webseite des Landkreises.

Vorschaubild: © Ralf Welz (Symbolbild)