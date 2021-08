Auch in den Haßbergen bleibt die Corona-Pandemie das vorherrschende Thema. Hier erfahren Sie alles zur Covid-19-Situation in Haßfurt und den Haßbergen.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 23.08.2021, 16 Uhr: Inzidenz rückt näher auf die 35 zu - Altersgruppe der 15 bis 34-Jährigen von Infektionen betroffen

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet über das Wochenende 4 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 4145 (Stand: 23. August, 14.00 Uhr). 4022 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 36 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Es gibt einen Corona-Patienten, der stationär in einer Klinik intensiv behandelt wird. 87 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 124 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 29,6 (Stand: 23. August 0.00 Uhr).

Bei den aktuellen Neuinfektionen handelt es sich zum Teil um Urlaubsrückkehrern – auch aus Nichtrisikogebieten. Oft haben sich die Personen innerhalb der Familie, aber auch bei privaten Treffen oder Feiern angesteckt. Festgestellt wurden einzelne Infektionen auch bei Menschen, die schon vollständig geimpft waren. Am häufigsten ist aktuell die Altersgruppe der 15-bis 34-Jährigen betroffen. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um eine Infektion mit der Delta-Variante.

Im Landkreis Haßberge sind bisher 29 Fälle der Delta-Variante des Corona-Virus (Indien) nachgewiesen worden. Von der Variante Alpha (britische Variante) wurden mittlerweile insgesamt 1297 Fälle bestätigt. Die Variante Beta (Südafrika) wurde bisher 18 Mal nachgewiesen. Bei 30 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Die Impfungen schreiten weiter voran: die Zahl der Erstimpfungen in den Impfzentren Hof-heim und Zeil ist auf 30.089 gestiegen; 29.739 Personen sind mittlerweile vollständig geimpft. Hier mit eingerechnet sind die Sonderimpfungen über die Betriebsärzte bei Valeo und Fränkische. Zahlen über Impfungen anderer Betriebsärzte liegen dem Landratsamt leider nicht vor.

Die Hausärzte im Landkreis haben bisher 32.293 Dosen verabreicht (15.945 Erstimpfungen, 16.348 vollständig Geimpfte). Dazu kommen noch 819 Impfungen in den Haßberg-Kliniken (462 Erstimpfungen, 357 vollständig Geimpfte).

Die Gesamtzahl der Erstimpfungen liegt bei 46.496 (55,10 Prozent), vollständig geimpft sind bisher insgesamt 46.444 Bürgerinnen und Bürger, das entspricht einer Impfquote von 55,04 Prozent.

Update vom 20.08.2021, 14.45 Uhr: Zahl der Corona-Fälle steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Haßberge ist erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag einen Wert von 24,9. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz im einstelligen Bereich. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden zum Freitag acht neue Corona-Fälle gemeldet.

Insgesamt gelten aktuell 33 Menschen als infiziert. Ein Corona-Patient im Landkreis wird weiterhin im Krankenhaus intensiv behandelt. Bei den Neuinfektionen der letzten Tage handele es sich zum Teil um Urlaubsrückkehrer, aber oft stecken sich die Menschen auch innerhalb der Familie an. Überwiegend handelt es sich bei den Corona-positiven um Menschen zwischen 15 und 34 Jahren. Am verbreitetsten sind Infektionen mit der Delta-Variante, aber auch die Alpha- und Beta-Mutationen wurden in der Region nachgewiesen.

Sollten in den kommenden Tagen weitere Corona-Fälle hinzukommen, könnten auf den Landkreis verschärfte Corona-Regeln zukommen. Anders als bei der vergangenen Corona-Welle, wo die Fallzahlen und Inzidenzen sehr hoch waren, reichen bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen schon wenige Fälle aus, um die Inzidenz stark steigen zu lassen. Sollte der Schwellenwert von 35 überschritten werden, würde nach den neuen bundesweiten Corona-Regeln frühestens ab dem 23. August die sogenannte 3G-Regel in Kraft treten. Was genau das bedeutet, könnt ihr hier im Detail nachlesen.

Update vom 19.08.2021, 14.30 Uhr: Inzidenz gestiegen - überwiegend junge Menschen betroffen

Im Landkreis Haßberge ist die Zahl der Neuinfektionen zum Donnerstag leicht gestiegen. Das Landratsamt meldete vier weitere Corona-Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit laut Robert-Koch-Institut auf 21,3 an (Vortag: 14,2).

Insgesamt gibt es derzeit 25 aktive Fälle, darunter auch ein Corona-Patient, der in einer Klinik intensiv behandelt werden muss. Zum größten Teil handele es sich bei den neuen Fällen um Urlaubsrückkehrer, wie das Landratsamt mitteilte - auch aus Nichtrisikogebieten. Oft haben sich die Corona-positiven aber auch innerhalb der Familie, bei privaten Treffen oder Feiern angesteckt. Vereinzelt sind auch sogenannte Impfdurchbrecher dabei, also Menschen, die sich trotz vollständiger Corona-Impfung infizieren.

Auffällig ist, dass aktuell vorwiegend jüngere Menschen unter den Infizierten sind. "Am häufigsten ist aktuell die Altersgruppe der 15-bis 34-Jährigen betroffen", so das Landratsamt. Zudem überwiege die Zahl der Ansteckungen mit der Delta-Variante. Auf welche besonderen Symptome ihr bei der Delta-Mutation achten sollte, lest ihr hier.

Gleichzeitig geht es bei den Corona-Impfungen weiter voran: Inzwischen sind 46.306 Menschen aus dem Landkreis erstgeimpft. 45.597 haben bereits die zweite Dosis erhalten, das entspricht einer Impfquote von rund 54 Prozent.

Update vom 13.07.2021, 13.45 Uhr: Impfen ohne Registrierung und Termin

An beiden Standorten des Impfzentrums des Landkreises Haßberge in Zeil und Hofheim gibt es am Sonntag, 18. Juli, eine Sonderaktion: Von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr können alle Personen ab 16 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Haßberge eine Covid-19-Schutzimpfung erhalten – ohne vorherige Terminvereinbarung und Registrierung.

„Ich appelliere an jeden, der bisher die Möglichkeit einer Impfung noch nicht wahrgenommen hat, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, um sich und andere zu schützen", sagt Landrat Wilhelm Schneider auch mit Blick auf die Delta-Variante. Impfen sei der einzige und beste Weg aus der Krise. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn die Zah-len niedrig sind. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen für eine Impfung entscheiden. So schützt man sich nicht nur selbst vor einer Ansteckung, sondern durch die Impfung wird auch die Gemeinschaft geschützt.

In Hofheim können die Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson&Johnson verab-reicht werden, im Impfzentrum Zeil stehen die Impfstoffe Biontech und Johnson&Johnson zur Verfügung.

Damit möglichst viele Menschen schnell den Schutz erhalten können, wird zusätzlich am Freitag, 16. Juli, eine weitere Impfmöglichkeit auf dem Marktplatz in Haßfurt angeboten. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren von 13 Uhr - 16 Uhr mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson impfen lassen. Eine vorherige Anmeldung/Registrierung ist hier ebenfalls nicht zwingend erforderlich.

Für eine Impfung ist neben dem Impfpass auch ein gültiger Lichtbildausweis notwendig.

Update vom 02.07.2021, 13.40 Uhr: Sonderimpfungen mit Johnson&Johnson möglich

Im Landkreis Haßberge startet eine Sonderimpfaktion mit dem Corona-Wirkstoff von Johnson&Johnson. Das berichtet das Landratsamt am Freitag (02. Juli 2021) in einer Pressemitteilung. Um sich mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus impfen zu lassen, können sich impfwillige Bürger ab 18 Jahren über die Website des Landratsamtes Haßberge unter www.hassberge.de/impfung ab sofort anmelden.

Zusätzlich muss auch eine Online-Registrierung im Bayerischen Impfportal Bay IMVO erfolgen, falls noch nicht geschehen. "Nach der Registrierung über das Online- Formular erhalten die Interessierten einen Anruf oder eine E-Mail zur Terminvereinbarung, solange freie Termine vorhanden sind", heißt es seitens des Landratsamtes Haßberge.



"Sollte keine Möglichkeit zur Online-Registrierung vorhanden sein, kann man sich alternativ auch über einen Bekannten registrieren lassen. Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson soll nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der Regel bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz der zu impfenden Person können sich jedoch auch jüngere Personen dafür entscheiden. Die Priorisierung für diesen Impfstoff ist aufgehoben", so das Landratsamt. Das Besondere am Corona-Wirkstoff von Johnson&Johnson ist, dass eine einmalige Impfung ausreicht und keine Zweitimpfung benötigt wird.

In einer weiteren Pressemitteilung des Landratsamtes von Freitag berichtet der Kreis Haßberge über die aktuelle Corona-Lage. Demnach befinden sich aktuell neun Personen aufgrund des Coronavirus in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1,2. Im Landkreis Haßberge sind nach aktuellem Stand keine Fälle der Delta-Variante nachgewiesen worden.

Update vom 18.06.2021, 14.15 Uhr: Neue Impfstofflieferung erwartet - Sonderimpfaktion für alle ab 18 Jahren

Der Landkreis Haßberge erhält vom Gesundheitsministerium erneut ein Sonderkontingent mit Impfstoff - diesmal von Astrazeneca. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wird damit eine Sonderimpfaktion gestartet.

Alle impfwilligen Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren mit Erstwohnsitz im Landkreis Haßberge können sich anmelden, um eine Corona-Impfung mit Astrazeneca zu erhalten. Das entsprechende Formular für die Registrierung wird am Montag (21. Juni) ab 12 Uhr auf der Homepage des Landkreises freigeschaltet. Zusätzlich müssen die Impfwilligen außerdem beim Bayerischen Impfportal BayIMCO registriert sein.

Nach der Online-Registrierung erhalten Interessierte einen Anruf oder eine E-Mail zur Terminvereinbarung, solange es freie Termine gibt. Es ist zu beachten, dass auch die Zweitimpfung mit Astrazeneca erfolgen wird. Der Impfstoff soll nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der Regel für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Jüngere, die sich dennoch damit impfen lassen wollen, jedoch unsicher sind, können dies vorher mit einem Arzt abklären.

