Update vom 27.04.2021, 16.15 Uhr: Haßberge bleibt Hotspot - Inzidenz immer noch hoch

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Haßberge laut Robert-Koch-Institut bei 334,2 (Stand: 27. April, 0.00 Uhr). Damit ist der Kreis Haßberge weiterhin der Corona-Hotspot in Bayern.

Das Gesundheitsamt meldet 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3694 (Stand: 27. April, 15.00 Uhr). 3091 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 520 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 21 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 4 auf der Intensivstation. 83 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 463 Personen.

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: Mittlerweile wurden insgesamt 908 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher einmal nachgewiesen. Bei 26 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht.

Update vom 26.04.2021, 10.00 Uhr: Inzidenz leicht gesunken - noch immer höchster Wert in Bayern

Der Landkreis Haßberge verzeichnet am Montag (26. April 2021) weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert leicht gesunken und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 343,7 (Stand: 0.00 Uhr).

Die Gesamtzahl der Menschen, die bisher positiv auf Corona getestet wurden, steigt auf 3.680. Das sind 20 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag.

Update vom 25.04.2021, 17.45 Uhr: Zweithöchste Inzidenz in Deutschland - 52-Jähriger in Klinik verstorben

Am Sonntag (25. April 2021) liegt der Landkreis Haßberge auf dem zweiten Platz der Kreise mit den höchsten Inzidenzwerten in Deutschland. Mit einem Wert von 350,78 ist der Kreis zugleich Hotspot in Franken.

Im Vergleich zum Vortrag ist die Inzidenz am Sonntag gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut lag sie am Samstag noch bei 344,85. Eine Datenpanne sorgte dafür, dass der Landkreis am Freitag plötzlich im Spitzenquartett der Landkreise mit den höchsten Inzidenzen Deutschlands stand. Der 7-Tage-Inzidenz musste vom Landratsamt korrigiert werden - lesen sie dazu das letzte Update vom 23. April.

Das Gesundheitsamt meldet über das Wochenende 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und einen weiteren Todesfall. Das teilt das Landratsamt am Sonntag mit. Dabei handelt es sich um einen 52-jährigen Mann, der in einer Klinik mit/an Covid 19 verstorben ist. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 83. Landrat Wilhelm Schneider spricht den Hinterbliebenen seine Anteilnahme aus: „Mein aufrichtiges Beileid gilt den Familien, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen."

Britische Variante auf dem Vormarsch

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: Mittlerweile wurden insgesamt 868 Fälle bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde bisher einmal nachgewiesen. Bei 26 weiteren Verdachtsfällen steht das Ergebnis der Genom-Sequenzierung noch aus. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht, so das Landratsamt weiter.

Fragen rund um das Corona-Virus im Landkreis Haßberge beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgertelefons. Diese sind von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr sowie am Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr unter der Rufnummer 09521/27-600 erreichbar. Viele Fragen drehen sich aktuell um die Pflicht, vor dem Besuch beim Friseur oder Fußpflege einen aktuellen negativen Coronatest vorzulegen. Die Testpflicht gilt altersunabhängig für alle Kundinnen und Kunden, also auch für Kinder. Auch für Geimpfte gibt es keine Ausnahme – auch sie müssen einen negativen Testnachweis vorlegen.

Das Personal in den Schnelltestzentren des Landkreises ist geschult, versichert das Landratsamt: Mit dem flachen Nasenabstrich können auch Kinder und kleine Kinder getestet werden.

Update vom 23.04.2021, 06.15 Uhr: Inzidenz im Kreis korrigiert - deutlicher Anstieg

Deutlich niedrigere Zahlen im Corona-Hotspot Haßberge meldete das Robert-Koch-Institut am gestrigen Donnerstag (22. April 2021). Im Laufe des Tages stellte sich heraus, dass nicht alle Daten übertragen wurden. Am heutigen Freitagmorgen (23. April 2021) hat das RKI die Zahlen aktualisiert - und die Haßberge zurück ins Spitzenquartett der Landkreise mit den höchsten Inzidenzen Deutschlands befördert.

Laut RKI liegt die Inzidenz heute bei 344,90 - und damit nicht nur über dem gestrigen, falschen Wert (247,68), sondern auch über dem hohen Wert vom Mittwoch (327,08). Damit verschärft sich die Corona-Lage im unterfränkischen Kreis weiter. Nur noch drei Landkreise in Deutschland haben eine höhere Inzidenz als die Haßberge.

Update vom 22.04.2021, 17.00 Uhr: Panne sorgt für falsche Inzidenz

Am Donnerstag (22. April 2021) ging aus dem Dashboard des Robert Koch-Insituts eine Inzidenz von 247,7 für den Landkreis Haßberge hervor. Wie das Landratsamt am Nachmittag in einer Pressemitteilung erklärt, sei diese Inzidenz nicht richtig.

Der eigentliche Wert beträgt laut Regierung von Unterfranken 348,41 und ist somit deutlich höher. Da ein Teil der vom Gesundheitsamt gemeldeten Fälle bei den Berechnungen des RKI nicht eingeflossen seien, ist die falsche Inzidenz zu Stande gekommen.

Im Landkreis hat es zudem 63 Neuinfektionen gegeben. Insgesamt sind 556 Menschen mit dem Virus infiziert. 25 Menschen werden stationär im Krankenhaus behandelt, sieben von ihnen auf der Intensivstation. 82 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Die Impfungen schreiten indes voran: 14543 Erstimpfungen und 5221 Zweitimpfungen wurden bereits in den beiden Impfzentren Zeil und Hofheim durchgeführt. Die Hausärzte haben bisher 2054 Dosen verimpft.

Ab sofort ist die Priorisierung bei Astrazeneca aufgehoben, wie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bekannt gegeben hat - der Impfstoff kann in den Arztpraxen auch Personen unter 60 Jahren angeboten werden.

Update vom 22.04.2021, 07.10 Uhr: Kein deutscher Hotspot mehr - Inzidenz in den Haßbergen sinkt

Bei der Corona-Lage im Landkreis Haßberge (Unterfranken) scheint sich etwas zu bewegen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen deutlichen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz in dem Landkreis, der zuletzt zu den traurigen Spitzenreitern im deutschen Vergleich zählte.

Laut RKI liegt die Inzidenz am heutigen Donnerstag, 22. April 2021, bei 247,7 - ein klarer Rückgang im Vergleich zum gestrigen Mittwoch, als das RKI einen Wert von 327,08 übermittelte. Erst am Dienstag hatte der Landkreis harte Maßnahmen ergriffen, um die Trendumkehr zu schaffen.

Update vom 21.04.2021, 16.55 Uhr: Keine Entspannung der Corona-Lage in den Haßbergen

Die Corona-Neuinfektionen im Landkreis Haßberge (Unterfranken) verharren auf hohem Niveau: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am heutigen Mittwoch, 21. April 2021, berichtet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 327,1. Der Wert liegt damit leicht unter den Daten vom gestrigen Dienstag, als das RKI eine Inzidenz von 333,0 meldete.

Dennoch bleibt die Lage in den Haßbergen damit angespannt. Im bundesweiten Vergleich liegt der Kreis auf Rang sieben der Kreise, die aktuell am stärksten von der Pandemie getroffen werden. Um eine Trendumkehr zu bewirken, hat das Landratsamt strenge Maßnahmen ergriffen. Diese Verschärfungen gelten seit Dienstag.

Weiterhin meldet das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle. Demnach sind zwie Männer im Alter von 54 und 75 Jahren und eine 75-jährige Frau in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 82.

Laut Angaben des Landratsamtes breitet sich im Landkreis vor allem die britische Mutante aus. Insgesamt sind 729 Fälle bislang bestätigt. Die südafrikanische Variante wurde hingegen nur einmal nachgewiesen.

Ansteckungen erfolgen derzeit vor allem im familiären Bereich, heißt es weiter. Das Zusammenleben in häuslicher Gemeinschaft führt immer noch zu den höchsten Folgeinfektionen - Tendenz steigend.

"Das Risiko, sich in der der Familie oder am Arbeitsplatz zu infizieren, ist weiterhin sehr groß – gerade auch mit Blick auf die ansteckendere britische Variante des Coronavirus“, so der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Jürgen Reimann. Deswegen sei es wichtig, sich weiterhin strikt an alle geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere an die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen, zu halten

Update vom 20.04.2021, 10.05 Uhr: Strenge Maßnahmen - Das gilt ab heute in den Haßbergen

Die Corona-Lage in den Haßbergen bleibt angespannt. Der unterfränkische Landkreis weist laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag, 20. April 2021, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 333,0 auf. Am gestrigen Montag lag der Wert noch bei 343,67. Damit bleiben die Haßberge ein Hotspot in Franken - und Deutschland.

Bereits gestern verkündete das Landratsamt, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiter zu verschärfen. Diese Regelungen gelten ab heute:

Bei Versammlungen unter freiem Himmel muss zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 2 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt mit anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden werden . Zudem werden Versammlungen auf eine Maximaldauer von 90 Minuten beschränkt . Dies gilt nicht für Aufstellungsversammlungen politischer Parteien für die Bundestagswah l.

muss zwischen allen Teilnehmern ein gewahrt und jeder mit anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten . Zudem werden Versammlungen auf eine . Dies für Aufstellungsversammlungen l. Die Teilnehmerzahl bei Versammlungen unter freiem Himmel wird auf 100 Personen und bei Versammlungen in geschlossenen Räumen auf 50 Personen beschränkt . Dies gilt nicht für Aufstellungsversammlungen politischer Parteien für die Bundestagswahl.

bei wird auf und bei Versammlungen in auf . Dies gilt nicht für Aufstellungsversammlungen politischer Parteien für die Bundestagswahl. Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte jeglicher Glaubensausrichtung in Präsenzform werden auf eine Höchstdauer von 90 Minuten beschränkt. Zudem gilt für Gottesdienste in Gebäuden eine Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen .

und religiöse Zusammenkünfte jeglicher Glaubensausrichtung in Präsenzform werden auf eine beschränkt. Zudem gilt für Gottesdienste in Gebäuden eine . Die nächtliche Ausgangsperre im Landkreis Haßberge um 21.00 Uhr .

. An den Schulen finden auf dem Gebiet des Landkreises Haßberge kein Präsenz- und kein Wechselunterricht statt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schulen zur sonderpädagogischen Förderung . Zulässig sind die Abnahmen von unaufschiebbaren Leistungsnachweisen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 Metern.

finden auf dem Gebiet des Landkreises Haßberge statt. von dieser Regelung sind . Zulässig sind die Abnahmen von und in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 Metern. Die Allgemeinverfügung tritt ab dem 20. April 2021 in Kraft. Sie gilt vorerst bis 9. Mai 2021.

Update vom 19.04.2021, 08.40 Uhr: Haßberge werden zu bundesweitem Corona-Hotspot

Die Corona-Situation im unterfränkischen Landkreis Haßberge hat sich weiter verschärft. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis am Montag, 19. April 2021, bei 343,7. Damit zählen die Haßberge zu den sieben Landkreisen Deutschlands, die derzeit am schwersten von der Pandemie getroffen werden. Mittlerweile haben die Haßberge sogar Stadt und Kreis Hof überholt.

Am gestrigen Sonntag betrug die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, noch 319,97. Am Samstag lag der Wert bei 261,9. Die galoppierenden Infektionszahlen haben das Landratsamt daher dazu bewogen, verschärfte Maßnahmen zu verhängen, die ab morgen gelten sollen.

Update vom 18.04.2021, 14.38 Uhr: Inzidenz im Landkreis Haßberge steigt auf 320 - ab Dienstag strengere Regeln

Aufgrund der erneut hohen Inzidenzwerte und der hohen Verbreitung der britischen Mutation berät der Landkreis Haßberge aktuell darüber, welche weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden. Das berichtet das Landratsamt Haßberge in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Der Landkreis wird eine Allgemeinverfügung erlassen und am Montag über die strengeren Regeln informieren, die dann ab Dienstag, 20. April, greifen.

Das Gesundheitsamt meldet über das Wochenende 75 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 3363 (Stand: 18. April, 12.30 Uhr). 2815 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 470 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 28 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 5 auf der Intensivstation. 78 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 519 Personen.

Die ansteckendere britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: Diese Mutation ist für fast alle Neuinfektionen verantwortlich. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht. Die Neuinfektionen verteilen sich auf den gesamten Landkreis, häufig sind ganze Familien betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 320,0 (Stand: 16. April, 0.00 Uhr).

Update vom 18.04.2021, 10.00 Uhr: Landkreis überschreitet Inzidenz von 300

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Haßberge ist deutlich angestiegen. Am Sonntagmorgen (18. April 2021) liegt diese laut Angaben des RKI bei 300 - Tendenz steigend.

Am Vortag hatte der Landkreis noch eine Inzidenz von 261,9. Neben dem Kreis Haßberge liegen auch die Landkreise Kronach und Hof sowie die Stadt Hof bei einer Inzidenz von über 300.

Update vom 16.04.2021, 16.15 Uhr: Häufig ganze Familien mit britischer Mutante infiziert

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 251,2 (Stand: 16. April, 0.00 Uhr). Das Gesundheitsamt meldet 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 3288 (Stand: 16. April, 12.00 Uhr). 2767 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 443 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 31 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf der Intensivstation. 78 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 527 Personen.

Die britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis weiter aus: Diese Mutation ist für fast alle Neuinfektionen verantwortlich. Aktuell werden alle positiven Corona-Testergebnisse auf Mutationen untersucht. Die Neuinfektionen verteilen sich auf den gesamten Landkreis, häufig sind ganze Familien betroffen.

Update vom 12.04.2021, 20.30 Uhr: Britische Mutante verbreitet sich rasant - weitere Verschärfungen

Im Landkreis Haßberge wurde der Inzidenzwert von 200 (Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) an drei aufeinanderfolgenden Tagen vom 10. bis 12. April überschritten.

Die britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis Haßberge weiter aus. Diese Mutation ist für fast alle Neuinfektionen verantwortlich. Die meisten Ansteckungen finden im privaten Umfeld und im familiären Bereich statt. Das Gesundheitsamt meldet 3 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 3096 (Stand: 12. April, 15.00 Uhr). 2692 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 328 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 33 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 5 auf der Intensivstation. 76 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 496 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 233,5 (Stand: 12. April, 0.00 Uhr).

Aufgrund der Vorgaben der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten ab Mittwoch, 14. April, folgende Regelungen:

Ladengeschäfte (abgesehen von den bedarfsnotwendigen Geschäften) bleiben geschlossen. Click & Collect ist wie bisher inzidenzunabhängig und ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. Bedarfsnotwendige Geschäfte sind der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken –und Sparkassen, Versicherungsbüros, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel.

Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte, Buchhandlungen und Schuhgeschäfte zählen nicht zu den bedarfsnotwendigen Ladengeschäften.

Dienstleistungen der Friseure, Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege können inzidenzunabhängig weiter angeboten werden.

Instrumentalunterricht, die Erwachsenenbildung sowie Angebote der beruflichen Aus-, Fort-und Weiterbildung in Präsenzform bleiben untersagt.

Kulturstätten: Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten sind geschlossen. Büchereien und Bibliotheken bleiben geöffnet.

Sport: nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt, die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt.

Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr bleibt bestehen.

Kontaktbeschränkung: Treffen sind mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand möglich - Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Getrennt lebende Paare gelten als ein Hausstand. Zulässig ist ferner die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Update vom 09.04.2021, 15.30 Uhr: Regelungen für Schulbetrieb, Kitas und Einzelhandel

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 3041 (Stand: 9. April 2021, 12.30 Uhr). 2625 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 343 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Zurzeit werden 29 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf der Intensivstation. 73 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 512 Personen. Die britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis Haßberge weiter aus. Diese Mutation ist für fast alle Neuinfektionen verantwortlich. Von den Ansteckungen sind oft ganze Familien betroffen.

Das gilt ab Montag für Schulen und Kitas

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 144,6 (Stand: 09. April, 0.00 Uhr).

Demnach gelten für den Landkreis Haßberge in der kommenden Woche (12. bis 18. April) für den Schulbetrieb und im Bereich der Kindertagesbetreuung folgende Regeln:

• An den 4. Klassen der Grundschule, der Jahrgangsstufe 11 an Gymnasien und Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt.

• An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

• Am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts dür-fen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zu Beginn des Schulta-ges über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- oder POC-Antigentests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavi-rus SARS-CoV-2 verfügen und auf Anforderung der Lehrkraft vorweisen – oder in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden sein.

• Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder folgende Maßgaben: Die Einrichtungen sind geschlossen. Die Regelungen zur Notbetreuung bleiben unberührt.

Nächsten Freitag, 16. April wird dann eine Entscheidung für die darauffolgende Woche für die Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferienbetreuung und organisierte Spielgruppen getroffen.

Für den Bereich des Einzelhandels gilt ab Montag, 12. April

• Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte und Buchhandlungen werden künftig wieder wie sonstige Geschäfte des Einzelhan-dels behandelt. Sie sind damit nur unter den Bedingungen zulässig, die für den übrigen Einzelhandel gelten. Inzidenzunabhängig dürfen nur die in der Bayeri-schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung abschließend aufgezählten Ge-schäfte öffnen.

• Für die sonstigen Geschäfte des Einzelhandels gilt im Landkreis Haßberge Fol-gendes: Terminshopping-Angebote („Click & Meet“) sind zulässig. Dabei gilt zu-sätzlich die Vorlage eines aktuellen negativen Tests (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter Schnelltest).

Update vom 07.04.2021, 20.40 Uhr: Inzidenz bei 138 - fast alle Neuinfektionen mit britischer Corona-Variante

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 2943 (Stand: 7. April 2021, 15.00 Uhr). 2590 Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 280 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Zurzeit werden 28 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf der Intensivstation. 73 Menschen sind leider im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 499 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 138,7 (Stand: 07. April, 0.00 Uhr).

Die britische Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis Haßberge weiter aus. Diese Mutation ist für fast alle Neuinfektionen verantwortlich. Von den Ansteckungen sind oft ganze Familien betroffen, so das Landratsamt.

