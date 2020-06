Angeklagter will es nicht gewesen sein

Mit 2,2 Promille Alkohol und Drogen im Blut war ein 20-jähriger Arbeiter aus dem Landkreis Haßberge am 19. Oktober vergangenen Jahres in Bamberg nachts mit seinem Fahrrad unterwegs - 0,6 Promille mehr als erlaubt. Weil er dabei Schlangenlinien fuhr und kein Licht eingeschaltet hatte, erweckte er die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, die den Heranwachsenden kurz nach 1 Uhr anhielt. Da den Beamten Alkoholgeruch auffiel, ordneten sie eine Blutprobe an, die der Betrunkene freiwillig über sich ergehen ließ. Ebenso freiwillig beichtete er den Ordnungshütern, dass er zuvor einen Joint geraucht habe. Einen Ausweis konnte der junge Mann nicht vorweisen. Da er jedoch zuvor bereits erkennungsdienstlich behandelt worden war, konnten die Beamten die Identität des Verkehrssünders rasch feststellen.

Jetzt musste sich der Promille-Fahrer am Jugendgericht des Amtsgerichts Haßfurt verantworten, wo er mit seiner Aussage überraschte: Er sei es "zu hundert Prozent nicht gewesen", gab er zu Protokoll, womit er sowohl den Richter als auch den Staatsanwalt verdutzte. Er sei zur vermeintlichen Tatzeit woanders gewesen, ganz sicher nicht in Bamberg, gab er an. Auch im Krankenhaus zum Blutabzapfen sei er nicht gewesen.

Anschließend krempelte er seinen Hemdsärmel hoch und bot dem Gericht an, ihm im Gerichtssaal Blut abzuzapfen, was der Vorsitzende jedoch ablehnte. "Drogen nehme ich auch nicht", schickte der Angeklagte hinterher.

Doch mit seiner Aussage konnte er den Polizeibeamten, der damals zur Tatzeit im Einsatz war, nicht verunsichern. Der Polizist war sich im Zeugenstand sicher, dass der Angeklagte auch der Täter ist.

Der Vorsitzende, Richter Martin Kober, empfahl dem Angeklagten daraufhin, seine Aussage noch einmal zu überdenken. Die Blutprobe sei zur Analyse zu Experten nach Bonn ins rechtsmedizinische Institut geschickt worden. Diese könne man mit einer erneuten Blutprobe abgleichen. "Sollte dann ihre Identität bestätigt werden, wird der Staatsanwalt sauer - und nicht nur der", redete Kober dem Angeklagten ins Gewissen.

Doch der blieb bei seiner Aussage, dass der Falsche auf der Anklagebank sitzt. Ein Sachverständigengutachten soll nun darüber Aufschluss geben, ob der Angeklagte auch der Täter ist. Hierfür muss er beim Gesundheitsamt eine Blutprobe abgeben. "Falls Sie die Blutprobe nicht machen, ergeht Haftbefehl", drohte der Vorsitzende dem Angeklagten.