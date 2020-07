Angeklagter verplappert sich - mit Folgen

Das Sprichwort "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" kennt ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Ebern wohl nicht. Denn hätte er am Montag als Angeklagter von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht, hätte er wohl mit einem Freispruch den Gerichtssaal am Amtsgericht in Haßfurt verlassen können. Weil er aussagte und dabei sich selbst belastete, verurteilte ihn das Jugendgericht wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1200 Euro. Seinen Führerschein darf er darüber hinaus frühestens nach Ablauf von vier Monaten wieder neu beantragen.

Laut Anklage fuhr der 20-Jährige nach Zeugenaussage am frühen Sonntagmorgen des 12. Januar dieses Jahres nach einem Discobesuch in Knetzgau mit später ermittelten 1,49 Promille Alkohol im Blut nach Eltmann. Der Pkw-Fahrer wurde erwischt.

Der Angeklagte erhielt in der Folge einen Strafbefehl, gegen den er Einspruch einlegte, so dass es zur Verhandlung vor dem Jugendgericht am Amtsgericht kam. Das Überraschende: Zeugen, die damals - teilweise nicht mehr ganz nüchtern - bei der Polizei gegen ihn aussagten, belasteten ihn vor Gericht plötzlich nicht mehr. Der Angeklagte sei damals nicht betrunken Auto gefahren, gaben sie zu Protokoll.

Allein der Angeklagte verplapperte sich vor Gericht. Er räumte ein, sein Auto umgeparkt zu haben und dabei rund 500 Meter gefahren zu sein. Vor Gericht klang es so, als sei das für ihn eine Randnotiz, eine Lappalie, der man keine weitere Aufmerksamkeit schenken müsse. Doch das Gericht sah dies anders.

Der Staatsanwalt räumte ein, dass zwar der Anklagevorwurf nicht nachweisbar sei. Dafür habe sich der Angeklagte selbst ans Messer geliefert und eingeräumt, dass er selbst gefahren sei, wenn auch nur eine kurze Strecke. Der Staatsanwalt reduzierte in seinem Plädoyer den Strafbefehl um 20 Tagessätze und forderte eine Geldstrafe von 1500 Euro plus sechs Monaten Fahrsperre.

Der Vorsitzende Richter Martin Kober reduzierte die Forderung nochmals auf 30 Tagessätze zu 40 Euro plus vier Monaten Fahrverbot. "Wenn Sie betrunken sind, dann dürfen Sie keinen Meter mehr fahren und nicht einmal den Motor anlassen", redete er dem 20-Jährigen ins Gewissen.