A70 an den zwei kommenden Wochenenden über Nacht gesperrt

Teilstrecke zwischen Eltmann und Knetzgau betroffen

Grund für die Vollsperrung sind Arbeiten an der Mainbrücke Eltmann

Sperrungen der A70: Jeweils in den Nächten vom 12 auf den 13. Februar und vom 19. auf den 20. Februar 2022 wird die Autobahn A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt. Dies berichtet die Autobahn GmbH des Bundes in einer Presseinformation.

A70: Nächtliche Vollsperrung wegen Bauarbeiten an der Mainbrücke Eltmann

Die nächtlichen Sperrungen betreffen die Teilstrecke der A70 zwischen den beiden Anschlussstellen Eltmann und Knetzgau. Grund hierfür sind Bauarbeiten an der Mainbrücke Eltmann. Vor Ort müssen zwei Brückenlager erneuert werden. Um die Arbeiten durchführen zu können, muss das Brückenbauwerk für den Verkehr gesperrt werden.

In der Nacht von Samstag, den 12. Februar, auf Sonntag, den 13. Februar 2022, wird die Teilstrecke im Zeitraum von 20 Uhr bis circa 6 Uhr nicht befahrbar sein. Von Samstag, den 19. Februar, auf Sonntag, den 20. Februar 2022, betrifft die Sperrung den Zeitraum von 18 Uhr bis circa 6 Uhr. Aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen kann es jedoch noch zu kurzfristigen Terminverschiebungen kommen.

Die betroffenen Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Schweinfurt werden über die Bedarfsumleitung U84 von der Anschlussstelle Eltmann zur Anschlussstelle Knetzgau geleitet. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Passend zum Thema: Mehr als eine Milliarde Euro soll 2022 in Autobahnen im Freistaat fließen - vor allem für Sanierungsarbeiten. Gerade für Pendler könnte deshalb ein schweres Jahr bevorstehen.