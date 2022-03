Weil sie sich durch ihre 2- und 5-jährigen Kinder, die sich ordnungsgemäß gesichert auf der Rückbank befanden, ablenken ließ, kam am Sonntagabend (27.03.2022) eine 24-jähirge Autofahrerin auf der A70 in Richtung Schweinfurt nach links von der Fahrbahn ab. Sie streifte zunächst die Mittelschutzplanke, kam quer über die Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Außenschutzplanke, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilte.

Das total beschädigte Auto kam schließlich in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Beide Kinder wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Trunstadt und Viereth sowie der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Fahrbahn in Richtung Westen wurde zeitweise gesperrt. Es kam zu erheblichen Stauungen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 7000 Euro.

Vorschaubild: © Symbolfoto: rawpixel.com/pexels.com