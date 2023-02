Am Montagabend (20.02.2023) kam es auf der A70 in Richtung Bamberg in Höhe Stettfeld (Lkr. Haßberge) zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Opel Fahrerin krachte in die rechte Leitplanke und überschlug sich mit ihrem Auto. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein Hund, der ebenfalls im Auto war, ist seit dem Unfall verschwunden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die A70 war in Richtung Bamberg für ungefähr eine Stunde gesperrt. Foto: NEWS5 / Merzbach Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/26594 Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)