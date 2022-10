Cola-Flaschen auf der A70 verteilt: In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Oktober 2022) ist es im Landkreis Haßberge zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Lastwagen etliche Cola-Flaschen verlor.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 2 Uhr nachts: Der Lkw-Fahrer war vom Coca-Cola-Werk in Knetzgau aus losgefahren und gerade auf der A70 in Richtung Schweinfurt/Werneck unterwegs, als er einen Teil seiner Ladung verlor. Wie Enrico Ball, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, gegenüber News5 bekannt gab, waren die Ösen der Transportplane nicht richtig eingehakt gewesen. In der Autobahnauffahrt sei die Ladung dann in Schieflage geraten und die Plane habe sich gelöst.

Unfall auf A70: Lkw verliert tausende Cola-Flaschen

Rund 300 Getränkekästen sollen auf die Fahrbahn gefallen sein, etliche Flaschen zersplitterten dabei. "Ein Meer an Scherben und zerbrochenen Kunststoffkästen" hatte sich laut Ball auf der Fahrbahn Richtung Würzburg verteilt. Laut dem Pressesprecher der Polizei gelang es zwei nachfolgenden Autos jedoch nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Sie fuhren in die Ansammlung aus Glasscherben. Dabei wurden sie an den Reifen beschädigt, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Für die langwierigen Aufräumarbeiten musste die A70 zwischen Eltmann und Knetzgau gesperrt werden (Stand von 3.30 Uhr). Laut der Polizei dauerten die Aufräumarbeiten bis etwa 8 Uhr morgens an. Es müsse von einem Schaden von rund 7000 Euro gerechnet werden. Laut Staumeldern erschwert dichter Nebel am Morgen zudem die Sichtverhältnisse.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.