Der Landkreis Haßberge hat das Corona-Testzentrum am Kreisabfallzentrum Wonfurt ausgeweitet und winterfest gemacht. Darauf weist das Landratsamt hin. Die Abstriche können künftig auf drei Teststrecken erfolgen. Jeder kann sich dort - nach vorheriger Registrierung - kostenlos auf eine mögliche Covid-19-Infektion testen lassen. Zudem besteht dort ab sofort auch die Möglichkeit von Reihentestungen für Schulen und Pflegeeinrichtungen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurden die Kapazitäten vergrößert, so dass am Tag rund 500 Testungen möglich sind. Eine Erweiterung wäre bei Bedarf nochmals möglich.

Innerhalb weniger Tage hat das Landratsamt nach eigenen Angaben Ende August das neue Testkonzept umgesetzt und dazu ein provisorisches Testzentrum errichtet.Noch im August begann der Aufbau und ab 1. September der Betrieb des Testzentrums in Wonfurt, das an der Straße Haßfurt-Wonfurt liegt. Aufgrund von Lieferzeiten für Container und Material ging das Testzentrum zunächst als Provisorium in Betrieb; nun konnte es nochmals massiv erweitert und winterfest gemacht werden.

Um den Aufbau der Teststationen haben sich laut Landratsamt mehrere Hilfsorganisationen in Zusammenarbeit mit den Behörden und der Polizei gekümmert. "Das hat alles reibungslos funktioniert", bedankt sich Landrat Wilhelm Schneider bei allen Beteiligten. Die fleißigen Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW) haben mit schwerem Gerät die Container aufgestellt. Schneiders besonderer Dank galt Kreisbrandinspektor Peter Pfaff (Zeil), der sich federführend um Aufbau und Einrichtung des Testzentrums gekümmert hat, sowie Melinda Dorosch, die zukünftig für die Organisation des Testzentrums zuständig ist.

"Das Testzentrum läuft ohne Probleme, wir sind gut auf eine Erhöhung der Testzahlen vorbereitet", so der Landrat. Großes Lob sprach er dem medizinischen Personal vor Ort aus und dankte für den Einsatz.

Wer sich testen lassen will, muss sich vorher vorrangig online über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises unter www.hassberge.de anmelden. Wer keine digitale Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hat, kann telefonisch einen Termin vereinbaren unter Ruf 09521/27720 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr). Mitzubringen sind die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz sowie die übermittelte Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital).

Personen, die den Verdacht haben, sich angesteckt zu haben, sollen in keinem Fall ohne Registrierung oder zu Fuß zum Testzentrum kommen. Dies ist zum Schutz der Mitarbeiter wichtig, betont das Landratsamt. Der Ablauf ist klar vorgegeben. Die registrierte Person fährt mit dem Auto zu der vorgegebenen Uhrzeit in die Drive-in-Station, wo in einem ersten Schritt die persönlichen Daten und die Registrierung überprüft werden. Im zweiten Schritt nimmt das medizinische Fachpersonal durch das geöffnete Wagenfenster den Abstrich. Für den Test auf das Coronavirus muss das Auto nicht verlassen werden.

Die Teststäbchen werden anschließend per Kurier an das zuständige Labor gebracht. Das Testergebnis wird den Betroffenen entweder per E-Mail oder Corona-App mitgeteilt. Wer keine digitale Möglichkeit hat, erhält das Testergebnis per Brief. Sollte das Coronavirus nachgewiesen werden, nimmt das Gesundheitsamt bereits vorher telefonisch Kontakt mit dem Betroffenen auf. Zu diesem Zweck wird auch eine Telefonnummer abgefragt.

Personen mit Symptomen sollten sich vor einer Anmeldung zur Testung an ihren Hausarzt wenden, um das weitere Vorgehen mit dem Mediziner zu besprechen.