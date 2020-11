Am Freitag, 6. November, lagen im Landkreis Bad Kissingen zwölf neue Coronafälle vor. Aktuell sind 83 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten sieben Personen wieder als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 58,1. Bisher sind im Landkreis insgesamt 458 Coronafälle bestätigt, informiert das Landratsamt in einer Pressemeldung. Als gesundet gelten 357 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 343 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan sieben Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (42), Hammelburg (25), Bad Brückenau (16).

Maskenpflicht in Schulen

Aktuell gehen bei Leitern und Leiterinnen von Grundschulen, im Schulamt und auch im Landratsamt Beschwerden von Eltern ein, die nicht nachvollziehen können, dass ihre Kinder in der Grundschule - vor allem auch am Platz - eine Maske tragen müssen, teilt das Landratsamt mit. Nach der 8. Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung besteht auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Darin heißt es: "Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von der Maskenpflicht am Platz zulassen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist." Das Landratsamt Bad Kissingen hat sich nach sorgfältiger Überlegung und Gesprächen mit Experten entschieden, die Maskenpflicht am Platz auch für Grundschüler beizubehalten, heißt es in der Mitteilung weiter. red