Am Mittwoch, 27. Januar, lagen im Landkreis Bad Kissingen zwölf neue Coronafälle vor. Aktuell sind 132 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind sieben weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 90,1. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1998 Coronafälle bestätigt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Als gesundet gelten inzwischen 1793 Personen. 73 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 254 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 28 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kis­singen (67), Hammelburg (45), Bad Brückenau (20). Im Azurit Pflegezentrum, Bad Bocklet ist ein weiterer Bewohner infiziert sowie im Seniorenzentrum St. Gertrudis, Bad Kissingen ein weiterer Mitarbeiter.

Mittlerweile wurden die Impf-Informationsschreiben an die Landkreis-Bürger, die älter als 80 Jahre sind, größtenteils zugestellt. Personen, die sich bereits registriert haben, brauchen das nicht noch einmal zu tun, informiert das Landratsamt. Die Reihenfolge der Registrierung hat keinen Einfluss auf die spätere Terminvergabe. Das Aufklärungsmerkblatt muss nicht vom Hausarzt unterschrieben werden. red