"Tango ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Hinsetzen, Zuhören und Genießen", heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsbades Bad Brückenau. Diese macht auf eine Veranstaltung am 16. Oktober im Kursaalgebäude (König Ludwig I.-Saal) aufmerksam. In der Mitteilung heißt es: Böse Zungen behaupten, dass speziell die Tangos von Astor Piazzolla dermaßen kompliziert sind, dass sich die Beine der Paare beim Versuch, zu dieser Musik zu tanzen, unweigerlich verknoten würden. Gerade die Kompliziertheit ist jedoch ein Stichwort, bei dem der Jazzmusiker und Arrangeur Kim Barth aufhorcht. Er hat sich mit dem Elisenquartett zusammengetan und aus der Kombination Jazz plus klassisches Streichquartett keine seichte Crossover-Geschichte entwickelt, sondern eine musikalische Expedition nach Lateinamerika.

Saxofon und Querflöte

Den Tanzrhythmus der Habanera oder des Tango Nuevo hört man immer noch deutlich heraus, doch statt Bandoneon geben Saxofon und Querflöte den Ton bei diesem musikalischen Abenteuer an. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro, mit Gast-, Tages- und Jahreskarte frei. red