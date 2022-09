Trotz des regnerischen Wetters zeigen sich die Veranstalter des "Sinner-Rock"-Festivals in Altengronau sehr zufrieden. So berichtet Veranstalterin Renate Iorio auf Nachfrage der Redaktion: "Wir sind sehr, sehr happy mit dem Wochenende. Die Leute waren mega entspannt." Und der Regen, der vor allem am Samstag heftig vom Himmel prasselte? Der tat der Feierlaune der insgesamt gut 2000 Festival-Besucher keinen Abbruch.

Gerade als die Band "Overdrives" am Samstag um 18.45 Uhr auf die Bühne kam, öffneten sich die Schleusen. Und doch schüttelten die Metal-Fans ihre (dann ratzfatz nassen) langen Mähnen. "Viele waren auf den Regen vorbereitet", berichtet Iorio.

Als der Hauptakt am Samstagabend, die Band "Subway to Sally", um 22.30 Uhr anfing zu spielen, war der Regen Geschichte. Und doch war die Wiese vor der großen Bühne natürlich vom Wetter gezeichnet. Eine Mischung aus Wacken und Woodstock - was einem Festival natürlich in gewisser Weise auch Charakter verleihen kann.

Rund 1000 feierten den Hauptakt

Und Hauptakt "Subway to Sally" kennt sich mit Festivals wie Wacken aus. Dort hat die Band, die seit nunmehr 30 Jahren besteht und deutschlandweit bekannt ist, bereits mehrfach die Massen bewegt. Der Bekanntheitsgrad erklärt sich zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass das Lied "Eisblumen" bereits fast vier Millionen Mal auf der Internet-Musikplattform Spotify angehört wurde.

Entsprechend wusste die Band auch im eher beschaulichen Altengronau die Rockfans zu fesseln. Derer 1000 feierten ausgelassen mit. "Subway to Sally" wussten aber nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer beeindruckenden Bühnenschau zu gefallen. Ein richtiger Hauptakt eben.

Super Atmosphäre

Doch auch die zahlreichen anderen Bands "rockten" die Wiese. Zwar sei, so Iorio, an der Abendkasse aufgrund des Regens nicht so viel los gewesen, aber dank des guten Vorverkaufs habe man einen sehr guten Besuch verzeichnet. Einige Rockfans haben in diesem Jahr auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, an einem der drei dafür vorgesehenen Bereiche am Festivalgelände zu campieren. Renate Iorio rechnet hier mit etwa 250 Gästen. "Das haben wir erstmals so groß aufgezogen." Und daran soll auch zukünftig festgehalten werden. Etliche Verkaufsstände fanden sich auf dem Areal, und auch diese werden nach dem Wochenende ein zufriedenes Fazit ziehen. Ebenso wie Iorio und die Bands, denen es laut Veranstalter sehr großen Spaß gemacht habe, auf einem "Festival mit Charakter und einer super Atmosphäre" spielen zu können. "Und super Gästen", so die Veranstalterin weiter. Vielleicht wird ja die eine oder andere Band im kommenden Jahr wieder nach Altengronau kommen.

Tickets für 2023

Denn, so viel steht fest, "Sinner Rock" findet wieder statt. Auch das Datum ist schon fix: 8. und 9. September 2023. Und, wie Iorio berichtet, stehen auch schon die meisten Bands. Wer auftreten wird, ist noch geheim. Allerdings gibt es bereits vergünstigte Tickets im Internet unter sinner-rock.de/produkt-kategorie/tickets.