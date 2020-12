Mit dem Lockdown Anfang 2020 war es auch mit den Angeboten für Eltern mit Kindern schlagartig vorbei. Gerade im Bereich Kleinkinder mussten die Hygienekonzepte erst mühsam neu erstellt werden, um den Anforderungen an die Pandemie gerecht zu werden. "blended- Course" heißt nun das Zauberwort.

"Dahinter verbirgt sich die Philosophie, im Mehrgenerationenhaus (MGH) zukünftig alle Eltern-Kind-Kurse so zu planen, dass wir sie sowohl im Präsenzkurs abhalten können als auch als Online-Angebot mit Livestream und Videochat", so Frank Gerstner, MGH-Leiter.

Rückbildungsgymnastik

Den Beginn hat bereits die Hebamme Bianca Müller aus Burgkunstadt gemacht, die seit April ihre Rückbildungsgymnastik zunächst als Video-Chat-Angebot durchführte, im Mai dann nach dem Lockdown lückenlos in den Live-Betrieb im MGH wechselte und mit Beginn des Teil-Lockdowns wieder zurück in den Onlinemodus. Gerstner weiter: "Wir achten dabei sehr darauf, dass die technischen Anforderungen an die Teilnehmer so klein wie möglich gehalten werden. In der Regel reicht schon ein Handy - wobei die Teilnahme an einem Online- Kurs natürlich mit einem PC schöner ist."

Auch weitere Kurse im Bereich Eltern/Kind sollen in Zukunft im blended-Verfahren angeboten werden. Als nächstes folgen die "MGH-Kids", ein Kinderangebot am Freitagnachmittag: "Normalerweise treffen sich unsere Kids immer freitags zwischen 14 und 15 Uhr im MGH, um zu basteln, backen, wandern und vieles mehr. Im Lockdown ist das nicht möglich. Daher wollen wir ab Mitte Januar eine Online-Alternative anbieten. Die Kinder sind es inzwischen oft schon von der Schule gewohnt, mit Video- Chats zu arbeiten. Das wollen wir für unser Angebot nutzen." Genaueres erfahren interessierte Kinder und Eltern ab 11. Januar über die Internetseite mgh-kids.mgh-michelau.de.

Für die seit 2010 laufenden Babygymnastikkurse sucht das MGH einen neuen Partner: "Wir wollen auch unsere Babygymnastikkurse wieder starten und suchen hierzu neue Partner, die diese in unseren Räumlichkeiten durchführen möchten. Auch für diese neuen Kurse ist geplant, dass es in Zeiten von einem Lockdown möglich ist, sie über unsere Onlinekurs-Plattform weiterlaufen zu lassen. Unter anderem sollen hierzu Heim-Sets zusammengestellt werden mit Material, das dann während der Video-Chats genutzt werden kann, um die Kinder auch auf die Ferne in ihrer Entwicklung fördern zu können", so Gerstner. Interessierte Anbieter_innen können sich schriftlich unter gerstner@kvlichtenfels.brk.de oder telefonisch unter 09571/959031 melden.

Musikgarten und Kinder-Yoga

"Wir sind auch für viele weitere Ideen immer offen. So sind wir außerdem auf der Suche nach Anbietern für einen Musikgarten, Kinder-Yoga oder vielleicht einen Fitnesskurs für Mamas mit Kind. Ich könnte mir sogar einen Online-Stammtisch für Eltern vorstellen."

Alle Informationen auch unter www.mgh-michelau.de. red