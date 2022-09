Der Geh- und Radweg zwischen Oberthulba und Wittershausen wird ab Ende September auf einer Länge von etwa zwei Kilometern ausgebaut. Die Arbeiten dauern etwa sechs Wochen. In dieser Zeit ist der Geh- und Radweg voll gesperrt. Die Umleitung über Am Berghof, Sportplatzweg, Irlich und Bergklinge (Waldwege) ist ausgeschildert.

Wie das Staatliche Bauamt Schweinfurt in einer Pressemitteilung erläutert, wird im Bereich der bestehenden Wirtschaftswege die Strecke dabei auf durchgehend 4,5 Meter - davon drei Meter asphaltierte Fahrbahn und jeweils 75 cm Bankett - und im Bereich des bestehenden Gehwegs an der Staatsstraße auf durchgehend 3,5 Meter verbreitert.

Die Baukosten betragen etwa 280.000 Euro und werden vom Freistaat Bayern getragen. Der Radweg stellt eine besonders wichtige Querverbindung der Radwegenetze entlang von Thulba und Saale dar und soll durch seine durchgehend asphaltierte Oberfläche und Ausbaubreite eine hohe Attraktivität für den Alltagsradverkehr (Pendler, Familien, Lastenräder) gewährleisten und zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum beitragen.

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den ersten Bauabschnitt des Geh- und Radwegs Oberthulba - Wittershausen - Aura, der Anfang 2021 gemeinsam vom Staatlichem Bauamt Schweinfurt, dem Markt Oberthulba sowie der Gemeinde Aura angestoßen wurde. Das Bauamt erstellte zwischen Februar und August 2021 in Eigenleistung die Planung des Weges.

Kaum Eingriffe in die Natur

Nach intensiven Absprachen mit Naturschutz und Wasserwirtschaft wurde deutlich, dass die Planung rasch realisierbar sein würde. Aufgrund der weitgehenden Nutzung bestehender Wege wies die Maßnahme nur geringe Eingriffe in Natur und Landschaft sowie einen geringen Flächenbedarf auf. Anfang Herbst folgte die Vorstellung in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen sowie bei den betroffenen Eigentümern. Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Markt Oberthulba sowie der Gemeinde Aura konnten noch vor Ende 2021 die notwendigen Stellungnahmen und Gemeinderatsbeschlüsse erfolgen, um einen Bau des ersten Bauabschnitts in 2022 zu ermöglichen.

Die erste Jahreshälfte 2022 wurde für den Erwerb der notwendigen Wegegrundstücke sowie zur Erstellung der Ausschreibung genutzt. Durch die gute Verhandlungsführung der Kommunen sowie die kooperative Haltung der betroffenen Eigentümer und Pächter konnte Anfang Juli der Grunderwerb erfolgreich abgeschlossen werden. Ende Juli erfolgte die Ausschreibung. Der Baubeginn ist für Ende September vorgesehen. Um den zweiten Bauabschnitt gleichzeitig auch für die Erneuerung der Trinkwasserleitung Aura - Wittershausen zu nutzen, wurde mit der Gemeinde Aura entschieden, diesen im Jahr 2023 zu realisieren.

Da die Anlage eines eigenen Radweges entlang der Staatsstraße mit deutlich größeren Eingriffen in Natur und Landschaft, einem erhöhten Flächenverbrauch sowie erheblichen Mehrkosten verbunden gewesen wäre, wurde bei der Planung das gemeindliche Wegenetz in das Geh- und Radwegenetz der St 2290 einbezogen. Hierzu schlossen der Freistaat Bayern und der Markt Oberthulba eine Vereinbarung, in der die Baudurchführung, die Kostentragung für Bau und Unterhalt sowie die spätere Baulast geregelt wurden.

Der Freistaat trägt die Bau- und Unterhaltskosten. Letztere werden durch eine Einmalzahlung an den Markt abgegolten. Die Planung, Auditierung und Baudurchführung erfolgt durch das Staatliche Bauamt. Der Markt war für den Erwerb der Wegegrundstücke zuständig. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme geht der Weg wieder in die Bau- und Unterhaltungslast des Marktes über. red