Zwei Wochen nach Ostern findet die "Zwiebeleskerwa" in Thurnau statt. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit. Am Kirchweihsonntag sind Kunsthandwerker, Süßwarenhändler und viele weitere Verkaufsstände nach dem sonntäglichen Festgottesdienst, ab 10 Uhr, auf dem Marktplatz mit ihrem bunten Warenangebot vertreten. Der Markt ist kostenlos zugänglich und mit dem Auto über die Autobahnausfahrt Thurnau West zu erreichen. Ausreichend Parkmöglichkeiten finden sich in fußläufiger Entfernung. Rund um den Markt haben die Thurnauer Wirtshäuser und Gaststätten geöffnet. Weitere Höhepunkte sind Kerwamusik mit dem Musikverein Thurnau am Samstag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz sowie eine Fotoausstellung des Vereins Natur & Freizeit Thurnau am Sonntag im Schloss. Eine Sonderausstellung über den Komponisten Wilhelm Kempff, der als Pianist weltweiten Ruhm erlangte und von 1945 bis 1955 in Thurnau lebte, ist im Töpfermuseum zu sehen. red