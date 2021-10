Das ausgedehnte Fabrik- und Verwaltungsgebäude am Langen Rain 15 in Rödental diente während seines Daseins in den vergangenen 60 bis 70 Jahren unterschiedlichen Zwecken. Anfang der 2000er Jahre produzierte am Langen Rain in Rödental die Firma Goebel, zwölf Jahre später, es war 2013, übernahm die Firma Living Glas das Gebäude und fertigte dort Christbaumschmuck.

Auch mal Unterkunft für Flüchtlinge

Drei Jahre später erwarb der Erschließungsträger und Immobilienentwickler "Schopf und Teig" aus Rödental die Industriebrache. Dann waren in den Hallen und Räumen Flüchtlinge untergebracht. In den Jahren 2016 bis 2018 war das alte Living-Glas-Gebäude eine Notunterkunft, um abschließend als Schule zu dienen.

Während der Renovierung der Mittelschule Rödental von Februar 2018 bis September 2019 und der folgenden Renovierung der Einberger Grundschule (Oktober 2019 bis Juni 2021) wurde dort gelehrt und gelernt. Nun stehen die Abrissbagger bereit. Dort sollen künftig Menschen wohnen. Die Firma Schopf und Teig wird am Langen Rain drei Wohnanlagen mit insgesamt 21 Wohnungen sowie jeweils vier Reihen- und Doppelhäuser bauen.

Davor aber sollen Baustoffe und Teile des einstigen Industriebaues ein neues Leben haben. In den nächsten Tagen wird es einen Secondhand-Basar für Baustoffe geben. Bis auf eine Handvoll "große und neuwertige Bauteile werden keine Preise verlangt", erklärt Moritz Engel von Schopf und Teig. Die große Masse an Fenstern, Türen und Toren, verschiedene Leitungen, Dämmmaterialien und Holz werden gratis abgegeben. Die Abholer müssen die Bauteile selbst ausbauen und auf eigene Kosten abtransportieren. Weiter sind im Angebot neuwertige Plissee-Vorhänge, Einbaulampen, die ganze Spanne an Sanitärkeramik einschließlich Duschen und Einbauschränken.