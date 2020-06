Zweiter Bauabschnitt startet

Im ersten Bauabschnitt der Rosengasse in Tettau wurde die Asphalttragschicht fertiggestellt. Aktuell erfolgt die Wiederherstellung der Angleichungsflächen an den bestehenden Grundstückszufahrten. Sobald die Zufahrten hergestellt worden sind, ist eine Befahrung durch die Anwohner in diesem Bereich wieder möglich.

Einschränkungen für Anwohner

Ab kommenden Montag, den 22. Juni, wird dann der zweite Bauabschnitt begonnen. Daher wird es ab diesem Tag zu Behinderungen kommen. Eine Zufahrt für die Anlieger ist erst gegen Ende der Woche wieder möglich. Ein gesondertes Anschreiben erhalten diese auch auf dem Postweg. Über den genauen Ablauf der Zeit kann sich jederzeit vor Ort auf der Baustelle informiert werden.

Der Markt Tettau mit seinem Ersten Bürgermeister Peter Ebertsch bedankt sich bei der bauausführenden Firma Tiefbau Rücker GmbH aus Bad Blankenburg sowie dem leitenden Ingenieur Udo Madewitz vom Planungsbüro HTS aus Kronach für die bisher sehr gute Arbeit und freut sich bereits jetzt auf die Fertigstellung dieser Maßnahme. red