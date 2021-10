Da schwärmen Kinderherzen, wenn sie solche "Klötze" in der Luft schweben sehen. Die Kleinsten können sich wohl nicht vorstellen, dass sie Mitte November in einen solchen Kasten (Container) ziehen werden. Jutta Gottwald, die Leiterin des "Hauses für Kinder St. Jakobus", sagte: "In der zweiten Novemberhälfte können wohl weitere Kinder aufgenommen werden. Es stehen dann insgesamt 24 Krippenplätze zur Verfügung". Prei.