Was für ein ökologisches Desaster! In einer tausendjährigen Stadt, in der mancher Biberschwanzziegel seit mehr als 700 Jahren unverrückt auf seinem Dachstuhl liegt, wird ein großer Teil einer ehemaligen Einkaufsmeile abgerissen, die erst 1990 eröffnet worden ist. Nicht, dass es einen städtebaulichen Grund gäbe, der Betonburg am Bahnhof hinterherzutrauern. Das Gebäude, das bezeichnenderweise Flugzeugträger getauft wurde, ist ein typisches Beispiel gesichtsloser Investorenarchitektur, das letztlich nur zu einem Zweck gebaut wurde: Umsatz zu machen. Entfällt dieser Nutzen, braucht den abgehalfterten Konsumtempel kein Mensch mehr. Doch das lange Siechtum und der jetzige "Rückbau" des Atrium zeigen wie durch ein Brennglas die Risiken einer Stadtpolitik, die sich mehr als Helfershelfer von schnelllebigen Wirtschaftsinteressen versteht und nicht in erster Linie das langfristige Wohl der Stadt im Auge hat. Den Preis für den Sündenfall der späten 80er Jahre zahlen die Bürger in Form einer jetzt bald zehnjährigen Handelsbrache und einer sinnlosen Ressourcenvergeudung. Deshalb kann Bamberg nur hoffen, dass der zweite Aufschlag sitzt. Den aktuellen Turbulenzen der Hotelbranche zum Trotz spricht einiges dafür.