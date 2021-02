Es ist eine gute Nachricht in Zeiten der Pandemie: In den vergangenen zwei Wochen hat sich das Ausbruchsgeschehen in den Betriebsstätten des Klinikum Bayreuth stabilisiert. Die sogenannten Pendelquarantäne für einige Mitarbeiter endete gestern. Die Klinikum Bayreuth GmbH und die Gesundheitsbehörden konzentrieren sich nun darauf, eine weitere Ausbreitung der britischen Corona-Mutation B.1.1.7 zu verhindern. Patienten, bei denen die Virusmutation vorliegt, werden in speziellen Bereichen und von festen Teams behandelt.

"Wir wollen für Patienten da sein und ihnen größtmögliche Sicherheit geben. Wir sind für unsere konsequente Linie belohnt worden. Seit zwei Wochen hat es kein neues Ausbruchsgeschehen im Haus gegeben. Das lässt uns hoffen", sagt Professor Hans-Rudolf Raab, seit Anfang des Monats medizinischer Geschäftsführer.

Für Patienten gelten ab sofort folgende Regelungen: Entlassungen und Verlegungen sind weiterhin nur möglich, wenn ein negatives-PCR-Testergebnis vorliegt. Bei Patienten, die auf einer der Covid19-Stationen behandelt werden, müssen zwei negative PCR-Ergebnisse mit einem Zeitabstand von 48 Stunden vorliegen.

Alle Mitarbeiter, die einer patientennahen Tätigkeit nachgehen, erhalten weiterhin täglich vor Dienstantritt einen Schnelltest. Für Mitarbeiter, die mit der Pflege, Behandlung und Versorgung von Corona-Patienten betraut sind, ist zusätzlich ein wöchentlicher PCR-Test verpflichtend. Die Maßnahmen gelten zunächst bis einschließlich Mittwoch, 17. Februar. red