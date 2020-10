Der Grand Ouvert ist ein ganz besonderes Spiel. Manche Skatspieler warten darauf ihr Leben lang. Die Zahl der möglichen Kartenverteilungen beträgt 2753 Billionen. Am 5. September spielte die Spielleiterin Elisabeth Weber einen Grand Ouvert mit drei Laufenden in Vorderhand, und am 12. September spielte Neuzugang Christian Erdenbrecher in Mittelhand einen Grand Ouvert mit vier Laufenden, teilt der Erste Skat Club Coburg mit. Es gratulierten Vorsitzender Norbert Schmied und Listenführer und Öffentlichkeitsbeauftragter Thomas Flurschütz.

Der Erste Skat Club spielt jeden Freitag um 18.30 Uhr im Schützenhaus in Creidlitz Skat, aus Sicherheitsgründen wegen Corona hat der Verein mit Absprache des Ordnungsamtes ein Hygienekonzept erarbeitet, das vorsieht, dass nur mitspielen darf, wer angemeldet ist. Neue Mitglieder sind willkommen. Wer Fragen zum Clubabend hat, kann sich an Thomas Flurschütz, Telefon 0175/1648957, wenden. Übrigens: Preisskat und Stadtmeisterschaft sind für 2020 abgesagt. red