Das Gesundheitsamt Haßberge meldet zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 193 (Stand: Dienstag, 14.35 Uhr), wie das Landratsamt gestern mitteilte.

177 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell zehn Personen mit dem Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich aktuell 67 Personen

Gemäß der Einreise-Quarantäneverordnung müssen sich alle Bürger, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, nach ihrer Rückkehr unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt melden (Mail corona@hassberge.de oder Te-lefon 09521/27400). Wer sich im Testzentrum am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises unter www.hassberge.de. Wer keine digitale Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hat, kann telefonisch einen Termin vereinbaren unter 09521/27720. Mitzubringen sind: Versichertenkarte, Personalausweis, ein Mund-Nase-Schutz sowie die Terminbestätigung. red