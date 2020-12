In der Nacht zum Sonntag haben Beamte der Polizei Haßfurt zwei Verstöße gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen geahndet. Im Stadtbereich beschwerte sich ein Haßfurter über lautstarke Musik in der Wohnung über sich. Hier befanden sich vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten und tranken Alkohol. Die Angetroffenen zeigten sich einsichtig und lösten ihre kleine Zusammenkunft auf. Auf alle vier Personen wartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vom Landratsamt Haßberge. Nur unweit davon entfernt nahmen die Beamten eine weitere Feierlichkeit mit lauter Musik und Stimmen wahr. Eine Überprüfung bestätigte den Verdacht, dass auch hier gegen die Zwei-Haushalte-Regel verstoßen wird. Die Polizei traf drei Personen aus drei Haushalten an, wobei zwei von ihnen zudem Betäubungsmittel bei sich hatten. Gegen die beiden Drogen-Verdächtigen wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Der dritte Ertappte erhält "nur" eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. red