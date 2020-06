Zwei Unfälle aufgrund regennasser Fahrbahn

Ein Unfall auf regennasser Fahrbahn hat sich am Montag, 15. Juni, kurz vor 7 Uhr ereignet. Ein Mann war auf der Bergstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve aufgrund nicht ausreichend angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen kam, wie die Hammelburger Polizei weiter mitteilte. Der Wagen drehte sich und touchierte mit dem Heck den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Ermittler auf 5000 Euro. Ein weiterer Unfall folgte dann am gleichen Tag um 11.30 Uhr in Hammelburg in der Turnhouter Straße. Ein 21-Jähriger geriet - ebenfalls bei nasser Fahrbahn - bei einem Bremsvorgang mit seinem Auto ins Rutschen und fuhr ein Verkehrszeichen um, das vor dem Kreisel aufgestellt war. Der Schaden beträgt 3000 Euro, wie es im Pressebericht der Polizei abschließend heißt. pol