Das Gesundheitsamt Haßberge meldet 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und zwei weitere Todesfälle. Dabei handelt es sich um einen 94-jährigen Mann und eine 83-jährige Frau, die beide an schweren Vorerkrankungen litten und in einer stationären Einrichtung mit Corona verstorben sind, wie das Landratsamt gestern mitteilte. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 29 im Landkreis.

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Corona-Fälle beläuft sich auf 1308 (Stand: 10. Dezember, 14.30 Uhr). 879 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 400 Personen mit dem Virus infiziert. Zurzeit werden 15 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. In häuslicher Isolation befinden sich 870 Personen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 178,94.

Das Infektionsgeschehen im Landkreis ist laut Behördenangaben weiterhin flächendeckend und diffus, das heißt, es lässt sich immer weniger auf bestimmte Cluster beziehungsweise Infektionsherde eingrenzen. Bei den Neuinfektionen handelt es sich um Personen verschiedener Altersgruppen, verteilt auf den gesamten Kreis. Sowohl Kinder als auch Jugendliche sowie Personen im mittleren Erwachsenenalter und Senioren wurden positiv getestet. Aktuell sind die Gruppen der 35- bis 59-Jährigen und der 15- bis 34-Jährigen am häufigsten betroffen. Festgestellt wurden einzelne Infektionen in Schulen sowie Ansteckungen am Arbeitsplatz und im familiären Bereich; häufig sind ganze Familien betroffen.

Welche Maßnahmen und Regelungen seit dem 9. Dezember gelten, kann auf der Internetseite des bayerischen Innenministeriums nachgele-sen werden: www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php. Dort findet man auch die Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Corona. red