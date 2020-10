Tobias Bätz wichtigster Sparringspartner in kulinarischer Sicht ist Alexander Herrmann. Gemeinsam mit dem Sterne- und Fernsehkoch kreiert er Menüs für ihr gemeinsames Gourmet-Restaurant in Wirsberg.

"Alexander Herrmann ist gastronomisch gesehen mein perfekter Partner. Er weiß auf den Punkt genau, was man an einem Gericht noch verbessern kann, um das Letzte rauszuholen. Aber auch für die alltäglichen Dinge hat er immer ein offenes Ohr. Wir sind in den letzten zehn Jahren eng zusammengewachsen und ergänzen uns gegenseitig. Für seine Unterstützung bin ich enorm dankbar."

Während sich Tobias Bätz um die Koordination der alltäglichen Restaurantabläufe kümmert und sicherstellt, "dass der Laden läuft", kann sich Herrmann auf die unternehmerische Seite konzentrieren. So kommen die Stärken des Duos voll zum Tragen, was letztendlich mit dem zweiten Stern belohnt wurde.