Nach den gelungenen Auftakt-Veranstaltungen beim AC Hof und beim AMC Naila wagte sich nun auch der MSC Nordhalben an einen Cross-Slalom und lud dazu zu einer Doppel-Veranstaltung in den Hartsteinbruch bei Hadermannsgrün ein.

Aufgrund der zahlreichen Regenfälle in der Vorwoche präsentierte sich der Parcours mit vielen Wasserlöchern, aber auch einigen Sprungkuppen. Diese machten es den Protagonisten nicht immer leicht, sich schnell und sicher fortzubewegen.

Neben den aus dem Großraum Frankenwald angereisten Fahrern waren erneut neue Teilnehmer aus weiter entfernten Regionen, sogar aus Österreich, am Start: "Wenn schon einmal etwas ist, fahren wir auch gerne ein bisschen weiter, um zu fahren", sagte etwa ein ungenannt bleiben wollender Teilnehmer aus dem Schwäbischen.

Wolf siegt mit großem Vorsprung

Die Vormittags-Veranstaltung begann mit der Gruppe G der serienmäßigen Fahrzeuge. In der relativ kleinen Gruppe setzte sich der Lokalmatador Adrian Wolf vom MSC Nordhalben mit seinem Audi A4 durch und verwies den Oberösterreicher Marcus Maulhardt (Hundshagen) im Volvo 940 mit fast 16 Sekunden auf Platz 2. Eine weitere Sekunde zurückliegend erreichte der für den AMSC Bindlach startende Arno Bayer auf einem VW Polo 6 N Rang 3.

Die Gruppe H der verbesserten Fahrzeuge wurde zu einer souveränen Beute des ehemaligen Suzuki-Rallye-Cup-Teilnehmers Jeffrey Wiesner (Großbadungen). Mit seinem Subaru Impreza N 12 B gewann er trotz Strafpunkten für zwei verschobene Pylonen in jedem der beiden Wertungsläufe sowohl seine Klasse, die gesamte Gruppe als auch das Gesamtklassement mit einem Vorsprung von fast fünf Sekunden. Vier Sekunden langsamer fuhr der für den AMC Naila startende Kilian Nierenz (Audi quattro) auf Gesamtrang 2 vor dem Obernseeser Sebastian Schmidt (Audi TT), der eine weitere halbe Sekunde zurücklag.

Wolf und Wiesner siegen erneut

Der zweite Lauf der Gruppe G der serienmäßigen Fahrzeuge dominierte erneut Adrian Wolf, dem aber der für den MSC Gefrees startende Mario Casu (Chemnitz) auf einem VW Polo 6 N dichter auf die Fersen rückte. Dieser wurde mit einem Rückstand von neun Sekunden Zweiter, zwei Sekunden vor dem Österreicher Maulhardt.

In der Gruppe H der verbesserten Fahrzeuge führte auch am Nachmittag kein Weg an Wiesner vorbei. Er fuhr diesmal fehlerlos und distanzierte den für dem MSC Naila startenden Stefan Sell um zehn Sekunden. Den dritten Platz holte sich AMC-Naila-Altmeister Rudolf Hornfeck mit seinem Opel Calibra (beide Geroldsgrün).

Zugelassen waren maximal 50 Teilnehmer, wobei dieses Limit mit 39 Startern nicht ganz erreicht wurde, aber dennoch lieferten die Fahrer durchaus sehenswerte Fahrten. "Schade, dass keine Zuschauer zugelassen werden konnten", sagte Michael Wunder vom veranstaltenden MSC Nordhalben. Dennoch war er zufrieden, "dass die Veranstaltung sowohl sportlich als auch coronabedingt problemlos durchgeführt werden konnte."

Weitere Informationen und alle Ergebnisse im Detail gibt es im Internet unter www.amc-naila.de. gpp