Regen Wildverkehr gab es offensichtlich am Dienstagmorgen. Gleich zwei Unfälle mit Rehen ereigneten sich in nicht einmal eineinhalb Stunden. Beide Tiere überlebten nicht. Vorher verursachten sie einen Schaden von rund 2000 Euro.

Wie die Polizei Bad Kissingen meldete, erfasste auf der Fahrt von Großwenkheim in Richtung Maria Bildhausen auf der Kreisstraße KG 11 gegen 7.45 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Pkw ein Reh. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es mit einem Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Sofort tot war nach einer Kollision mit einem Auto ein weiteres Reh, das auf der St 2281 auf die Fahrbahn sprang. Gegen 6.20 Uhr war dort eine junge Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von der Autobahn in Richtung Maßbach unterwegs. Am Fahrzeug entstand ebenfalls ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol