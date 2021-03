Nach dem Ausbau der Staatsstraße zwischen Harsdorf und Ramsenthal führen die Spezialisten der Verkehrspolizei Bayreuth immer wieder Geschwindigkeitskontrollen in der Ortsdurchfahrt von Sandreuth durch. Eine Messung am Donnerstagnachmittag unterstrich dabei die Befürchtungen der Stadtstei­nacher Polizei, dass in diesem Bereich, bedingt durch die neue Straßenführung und den guten Asphalt, viel zu schnell gefahren wird. Bei der Radarkontrolle musste allein in Richtung Harsdorf jeder zehnte Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, in Fahrtrichtung Ramsenthal war es jeder zwanzigste. Erschreckend sind dabei die teilweise recht hohen Geschwindigkeiten, die in der Ortsdurchfahrt gefahren werden. Zwei Autofahrer aus dem Zulassungsbereich Kulmbach hatten 93 beziehungsweise 96 Stundenkilometer auf dem Tacho, als sie die Kontrollstelle passierten. Beide werden demnächst längere Zeit auf ihren Führerschein verzichten müssen. Ein hohes Bußgeld kommt noch obendrauf.

Insgesamt beanstandeten die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrolle 55 Verkehrsteilnehmer, davon erhalten sieben eine Bußgeldanzeige und besagte zwei ein Fahrverbot. Die Stadtsteinacher Polizei wird auch zukünftig zusammen mit den Fachleuten der Verkehrspolizei Bayreuth in diesem Bereich präsent sein. pol