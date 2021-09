In der Morizkirche galt es am Sonntagvormittag, einen hohen feierlichen Anlass gebührend zu begehen. Der angehende Pfarrer von Scheuerfeld und Weidach, Sascha Ebner, wurde im Beisein vieler kirchlicher Würdenträger, anderer geladener Gäste und Freunde ordiniert. Zusammen mit Pfarrer David Rothmund wird er sich die Pfarrstelle der Gemeinde im Coburger Westen teilen. Die Predigt hielt Regionalbischöfin Dorothea Greiner.

Zu den Klängen der Orgel gab es einen feierlichen Einzug der Geistlichkeit in die Morizkirche, denn eine Ordinierungsfeier ist kein Tagesgeschäft. Gilt es doch, einen Pfarrer in seine erste Pfarrstelle einzuführen und ihn für diese Aufgabe zu segnen.

Senfkorn und Maulbeerbaum

Dekan Andreas Kleefeld begrüßte die Gemeinde, festliche Lieder erklangen, bis schließlich Bischöfin Greiner ihre Predigt dem Bibelwort vom Senfkorn und dem Maulbeerbaum widmete, in dem es vor allem um den Mut zum Glauben ging. Sie ließ dabei das Leben von Sascha Ebner Revue passieren. Die Regionalbischöfin verhehlte dabei nicht, dass dieser in seiner Kindheit und Jugend zunächst katholisch sozialisiert gewesen sei, bis er dann im Alter von 16 Jahren zum protestantischen Glauben konvertiert sei. Sein weiterer Lebensweg sei eine fortwährende Suche nach dem Glauben gewesen. "Sie beide sind mutig, dass Sie diese Zusammenarbeit wagen. Gut so!", wandte sie sich an beide Pfarrer und riet ihnen, im täglichen Miteinander nicht nachtragend zu sein. Die Ordination sei eine Berufung, eine Segnung und eine Sendung mit Jesus Christus als eigentlichem Ordinator.

Neue Aufgabe in Scheuerfeld

Sascha Ebner hatte neben der Regionalbischöfin auch noch Freunde und Weggefährten ausgewählt, die ihm in einer feierlichen Zeremonie den Ordinationssegen spendeten. Auch Pfarrer David Rothmund erhielt von Dekan Andreas Kleefeld eine Segnung für seine neuen Aufgaben.

Nach der Messe machten sich viele der Gäste nach Scheuerfeld auf, wo in der Turnhalle noch ein Empfang für die beiden neuen Gemeindepfarrer stattfand.